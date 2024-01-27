Глава RCC Клименко: «Не верю, что Александр Емельяненко вернется в спорт. Мы закрыли эту историю»

Глава RCC Клименко признался, что не ждет Александра Емельяненко в промоушене.

«Александр Емельяненко? Да не, мы уже закрыли эту историю. Сколько раз хотели его вернуть, сколько раз ему помогали. Он приезжал к нам в Екатеринбург. Сделали вклад... Уже время пришло, я рад, если он все равно сможет вернуться в спорт, но пока я в это, честно говоря, не особо верю.

Вижу ли его в RCC? Честно, нет. Года идут, берут свое. И тот образ жизни, который он выбрал для себя на долгое время, отложил определенный отпечаток на нем. И в медиа, и на его здоровье. Я просто не думаю уже, что он сможет составлять конкуренцию», – заявил Николай Клименко.

Напомним, что Емельяненко подписал контракт с промоушеном Ural FC.

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