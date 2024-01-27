Глава RCC Клименко: «Не верю, что Александр Емельяненко вернется в спорт. Мы закрыли эту историю»

Теги Александр Емельяненко MMA RCC Бокс/MMA/UFC

Глава RCC Клименко признался, что не ждет Александра Емельяненко в промоушене.

«Александр Емельяненко? Да не, мы уже закрыли эту историю. Сколько раз хотели его вернуть, сколько раз ему помогали. Он приезжал к нам в Екатеринбург. Сделали вклад... Уже время пришло, я рад, если он все равно сможет вернуться в спорт, но пока я в это, честно говоря, не особо верю.

Вижу ли его в RCC? Честно, нет. Года идут, берут свое. И тот образ жизни, который он выбрал для себя на долгое время, отложил определенный отпечаток на нем. И в медиа, и на его здоровье. Я просто не думаю уже, что он сможет составлять конкуренцию», – заявил Николай Клименко.

Напомним, что Емельяненко подписал контракт с промоушеном Ural FC.

Иван Емельяненко стал бойцом Ural FC. Ранее стало известно, что контракт с лигой подписал его брат Александр

Менеджер Емельяненко: «Александр проведет в Ural FC три боя. Это крупнейший контракт в его карьере»

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зачем вы Абубакра постоянно называете Александром ?
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий