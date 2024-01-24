Шлеменко – о следующем бое: «В RCС предложили интересный реванш на май»

Александр Шлеменко может подраться в мае под эгидой RCC.

«Я бы хотел выступить в марте, но в марте нет большой площадки, так что в целом май подходит нормально. Если бы бой был в апреле, было бы более удобно, но в мае значит в мае.

Глава RCC Николай Клименко уже предложил мне интересное имя. Сейчас я его называть не буду, но если все получится, то это будет реванш», – сказал средневес MMA Александр Шлеменко.

Напомним, в декабре-2023 Шлеменко нокаутировал Александра Илича, взяв реванш за проигрыш в первом бою.

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