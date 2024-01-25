Вышел трейлер «Дома у дороги» с Макгрегором и Джилленхолом

Опубликован официальный трейлер «Дома у дороги» с Макгрегором и Джилленхолом.

Фильм расскажет о бывшем бойце UFC по имени Далтон, который получает работу вышибалой в придорожном клубе во Флорида-Кис. Одну из ролей исполнил экс-чемпион UFC Конор Макгрегор. Далтона сыграет звезда Голливуда Джейк Джилленхол, известный по спортивной драме «Левша».

Отметим, что данный фильм – ремейк одноименной картины 1989 года, в которой главную роль исполнил Патрик Суэйзи.

Официальный релиз состоится 21 марта.

Фильм, в котором снимется Конор – ремейк боевика 80-х с Джилленхолом. Как прошли съемки на турнире UFC в Лас-Вегасе?

Конор Макгрегор: «Возвращаюсь, чтобы оформить 20-й нокаут в карьере»