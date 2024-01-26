Джессика Андраде и Марина Родригес проведут бой на UFC 300

Теги женские бои UFC MMA Джессика Андраде UFC 300 Бокс/MMA/UFC

Джессика Андраде встретится с Мариной Родригес на турнире UFC 300.

Поединок состоится в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада.

Андраде (25-12) в последний раз дралась в ноябре, когда победила Маккензи Дерн нокаутом.

Родригес (17-3-2) в сентябре нокаутировала Мишель Уотерсон во втором раунде.

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