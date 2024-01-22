Пеннингтон – о титуле UFC: «14-летняя мечта сбылась»
Ракель Пеннингтон отреагировала на победу в бою за титул UFC.
«14-летняя мечта сбылась! Можно покорить вершину любой горы, нужно только идти вперед. Продолжайте верить. Не слушайте никого, кто пытается сбить вас с пути, и помните, что самая трудная битва – битва с самим собой», – написала в соцсетях чемпионка UFC в легчайшем весе Ракель Пеннингтон, победившая Майру Буэно Силву на UFC 297.
Я засыпаю под женские бои UFC. Там кончились личности, а титульники – страдания
Гору она конечно покорила, но есть легкое ощущение, что покорила как в поговорке: «Если Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомеду» - Почти халявный титульный шанс, который ей дали просто так и она зацепилась.
Ну, чтож, поздравляю, но не от всего сердца 😄