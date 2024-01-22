Пеннингтон – о титуле UFC: «14-летняя мечта сбылась»

Ракель Пеннингтон отреагировала на победу в бою за титул UFC.

«14-летняя мечта сбылась! Можно покорить вершину любой горы, нужно только идти вперед. Продолжайте верить. Не слушайте никого, кто пытается сбить вас с пути, и помните, что самая трудная битва – битва с самим собой», – написала в соцсетях чемпионка UFC в легчайшем весе , победившая Майру Буэно Силву на UFC 297.

Я засыпаю под женские бои UFC. Там кончились личности, а титульники – страдания