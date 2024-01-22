Пеннингтон – о титуле UFC: «14-летняя мечта сбылась»

Теги легчайший вес женские бои UFC MMA Ракель Пеннингтон Бокс/MMA/UFC

Ракель Пеннингтон отреагировала на победу в бою за титул UFC.

«14-летняя мечта сбылась! Можно покорить вершину любой горы, нужно только идти вперед. Продолжайте верить. Не слушайте никого, кто пытается сбить вас с пути, и помните, что самая трудная битва – битва с самим собой», – написала в соцсетях чемпионка UFC в легчайшем весе Ракель Пеннингтон, победившая Майру Буэно Силву на UFC 297.

Я засыпаю под женские бои UFC. Там кончились личности, а титульники – страдания

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3 комментария
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Можно только поздравить. Биспинг - своей весовой
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Смотрю KFC далеко не первый год, но эту даму в упор не замечал (и не замечаю, при всем уважении).
Гору она конечно покорила, но есть легкое ощущение, что покорила как в поговорке: «Если Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомеду» - Почти халявный титульный шанс, который ей дали просто так и она зацепилась.

Ну, чтож, поздравляю, но не от всего сердца 😄
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Валя, твой выход?
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