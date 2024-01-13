Дана Уайт анонсировал четыре поединка: Туиваса – Тыбура, Намаюнас – Рибас, Брэди – Луке и Фигейредо – Гарбрандт
Президент UFC Дана Уайт объявил четыре поединка.
Уайт анонсировал новые бои на весенние турниры UFC:
UFC Fight Night (17 марта): Тай Туиваса – Марчин Тыбура;
UFC Fight Night (24 марта): Роуз Намаюнас – Аманда Рибас;
UFC Fight Night (31 марта): Шон Брэди – Висенте Луке;
UFC 300 (14 апреля): Дейвисон Фигейредо – Коди Гарбрандт.
Официально: Оливейра и Царукян проведут претендентский бой на UFC 300
Коди Гарбрандт: «Победа над Фигейредо вернет меня в титульную гонку»
Ну и карьера у этих ребят еще на 2-4 года вполне может растянуться.
В тяжах не такой прилив новых, чтобы быстро забывать о старых бойцах