Дана Уайт анонсировал четыре поединка: Туиваса – Тыбура, Намаюнас – Рибас, Брэди – Луке и Фигейредо – Гарбрандт

Теги UFC Дана Уайт MMA Марчин Тыбура Коди Гарбрандт Роуз Намаюнас Тай Туиваса Дейвисон Фигейредо Висенте Луке UFC 300 Шон Брэди Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дана Уайт объявил четыре поединка.

Уайт анонсировал новые бои на весенние турниры UFC:

UFC Fight Night (17 марта): Тай ТуивасаМарчин Тыбура;

UFC Fight Night (24 марта): Роуз Намаюнас – Аманда Рибас;

UFC Fight Night (31 марта): Шон Брэди – Висенте Луке;

UFC 300 (14 апреля): Дейвисон Фигейредо – Коди Гарбрандт.

Официально: Оливейра и Царукян проведут претендентский бой на UFC 300

Коди Гарбрандт: «Победа над Фигейредо вернет меня в титульную гонку»

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2 комментария
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Ответ dmitrii7856@icloud.com
Туиваса и Тыбура два пробитых бедолаги зачем их сводить между собой если оба служат для набивание статистики
Кто-то из них должен выступать с победами, чтобы потом выходить на бои не на лютом лузстрике. Бойцы не самые бесполезные. Потом претендентам на топ можно говорить: бил того, бил этого. То что они на спаде это обсуждают на форумах, а в чистой статистике они будут выглядеть, как победа над достойным соперником.

Ну и карьера у этих ребят еще на 2-4 года вполне может растянуться.

В тяжах не такой прилив новых, чтобы быстро забывать о старых бойцах
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