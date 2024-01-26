Чемпион России по боксу Стоцкий подвергся вооруженному нападению – в него выстрелили около 20 раз

Теги происшествия бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион России по боксу Андрей Стоцкий подвергся вооруженному нападению.

Инцидент произошел в Челябинске. По данным телеграм-канала SHOT, 28-летний спортсмен был ранен из травматического пистолета в результате бытового конфликта – во время ночной пробежки у Стоцкого возникла словесная перепалка, которая переросла в драку.

Сообщается, что неизвестный сделал около 20 выстрелов. Сейчас спортсмен находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Стоцкий – чемпион России по боксу в весовой категории до 92 кг. На профессиональном ринге он провел четыре поединка, не проиграв ни разу.

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