В Первоуральске на турнире по боксу умер 14-летний спортсмен

14-летний боксер умер после поединка на турнире в Первоуральске.

Инцидент произошел в Первоуральске (Свердловская область) на турнире по боксу. 14-летний боксер пропустил серию ударов, после чего судья остановил поединок и объявил технический нокаут.

Затем спортсмен не смог устоять на ногах, оказавшись на канвасе. Спустя некоторое время он потерял сознание и умер в машине скорой помощи.

«Это большое горе. Выражаем соболезнования родным и близким. Федерация бокса России разбирается в обстоятельствах произошедшего. Мы окажем всю необходимую помощь и поддержку», – сказано в заявлении бокса России.