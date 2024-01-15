Тренер Анкалаева – о Перейре: «Он хороший ударник, но у него нет борьбы»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Магомед Анкалаев Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Тренер Магомеда Анкалаева заявил, что Алекс Перейра слаб в борьбе.

«Он хороший ударник, но у него нет борьбы. Если его перевести в партер, он там ничего не сможет сделать. Может, он работает над борьбой, но за год или два ты не наберешь хорошей борьбы. Ни в партере, ни вольной. Его можно будет легко перевести, как я думаю.

В стойке он опасен, но он больше работает на короткой и средней дистанциях, это стиль К‑1. Там чуть‑чуть другая бывает работа. А у Магомеда, когда он работает, получается делать это и на дальней.

Он бьет свой левый боковой очень коротко. Если держать его на дистанции, если самому его прессинговать, больше бить фронт‑киков, его можно перевести спокойно», – сказал тренер Магомеда Анкалаева Сухраб Магомедов.

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