Анкалаев – о бое с Перейрой: «Ему не нужно тратить время на борьбу, я и нокаутировать могу»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Гловер Тейшейра Магомед Анкалаев Джонни Уокер Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Магомед Анкалаев считает, что может нокаутировать Алекса Перейру.

«Я мог перевести Уокера и закончить бой в партере, но хочу драться в стойке, чтобы показать зрелище. Поэтому небольшое послание для Тейшейры: не стоит тратить время на борьбу.

Я могу и нокаутировать в стойке. Перейру уже нокаутировали в весовой категории до 84 кг, а в 93 кг Алексу будет очень тяжело. Думаю, скоро он почувствует это.

Считаю, что я самый сложный оппонент не для него, а вообще для любого в UFC. Со мной будет очень тяжело», – сказал полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.

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