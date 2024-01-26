Тайсон не заинтересован в проведении боя с Емельяненко (Чисанга Малата)

Майк Тайсон не заинтересован в поединке с Федором Емельяненко.

Об этом сообщил журналист Чисанга Малата, ссылаясь на слова представителя команды экс-чемпиона мира по боксу.

«Тайсон не ведет переговоры по бою против Емельяненко. Люди из его окружения сказали мне сегодня: «Это ложь. Мистер Тайсон ни с кем не разговаривал. Он не собирается драться с ни сейчас, ни в будущем», – написал Малата в социальных сетях.

Ранее Емельяненко заявил, что Тайсон заинтересован в организации совместного поединка. По его словам, местом проведения боя может стать Саудовская Аравия.

Как же смешно, что Федор хочет боксировать с Тайсоном

Емельяненко начал тренировки по боксу. Ранее Федор рассказал о желании провести бой с Майком Тайсоном