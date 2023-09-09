Бивол – о поединке Тайсона и Емельяненко: «Я не считаю это суперспортивным событием. Это шоу»

Дмитрий Бивол рассказал о своем отношении к поединку Тайсона и Емельяненко.

«Возможно, это интересно для поклонников Майка Тайсона. Посмотреть, как он сейчас выглядит. То же самое касается Федора. Я не отношусь к этому как к какому‑то суперспортивному событию, это шоу. Надо относиться именно как к шоу», – заявил чемпион миру по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол.

Ранее Емельяненко заявил, что заинтересован в поединке против бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Майка Тайсона. В феврале Федор объявил о завершении карьеры в MMA.

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