Бивол – о поединке Тайсона и Емельяненко: «Я не считаю это суперспортивным событием. Это шоу»

Теги Майк Тайсон Федор Емельяненко Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бивол рассказал о своем отношении к поединку Тайсона и Емельяненко.

«Возможно, это интересно для поклонников Майка Тайсона. Посмотреть, как он сейчас выглядит. То же самое касается Федора. Я не отношусь к этому как к какому‑то суперспортивному событию, это шоу. Надо относиться именно как к шоу», – заявил чемпион миру по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол.

Ранее Емельяненко заявил, что заинтересован в поединке против бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Майка Тайсона. В феврале Федор объявил о завершении карьеры в MMA.

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1 комментарий

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Халид Бин Валид
Поздно эти великие спортсмены поняли, что в молодости продавали свои бои почти даром, а в старости решили подзаработать.
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