Емельяненко начал тренировки по боксу. Ранее Федор рассказал о желании провести бой с Майком Тайсоном
Вадим Немков сообщил, что Федор Емельяненко начал тренировки по боксу.
В августе Емельяненко заявил, что хочет провести боксерский поединок против Майка Тайсона
«Видел Федора не так давно. Он сейчас тренируется по боксу, чтобы быть готовым в любой момент. Это совсем другое, чем ММА», – сказал экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.
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Бой Федора и Тайсона все реальнее. Емельяненко готов к дебюту в боксе в Саудовской Аравии
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