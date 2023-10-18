Емельяненко начал тренировки по боксу. Ранее Федор рассказал о желании провести бой с Майком Тайсоном

Теги Майк Тайсон Федор Емельяненко бокс Вадим Немков Федор Емельяненко - Тайсон Бокс/MMA/UFC

Вадим Немков сообщил, что Федор Емельяненко начал тренировки по боксу.

В августе Емельяненко заявил, что хочет провести боксерский поединок против Майка Тайсона

«Видел Федора не так давно. Он сейчас тренируется по боксу, чтобы быть готовым в любой момент. Это совсем другое, чем ММА», – сказал экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.

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Бой Федора и Тайсона все реальнее. Емельяненко готов к дебюту в боксе в Саудовской Аравии

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1 комментарий

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Тосканский_Виноградник
Я на это уже не куплюсь. Как обычно всех разбудит а сам ляжет спать 😂 Лучше поберегу нервные клетки себе
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