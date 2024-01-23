Федор Емельяненко: «Переговоры с Тайсоном идут. Согласие с двух сторон есть, но нужно финансирование»

Теги Майк Тайсон Федор Емельяненко бокс Бокс/MMA/UFC

Федор Емельяненко рассказал о ходе переговоров с Майком Тайсоном.

«Переговоры были, переговоры идут. Но не в рамках Bellator – бой планировалось провести в Саудовской Аравии. Прошли переговоры – и с моей стороны, и со стороны Тайсона представители были.

Была интрига такая... Он объявил, что биться со мной не будет. Если бой состоится, то не 12-раундовый – регламент обсуждается. Согласие с наших двух сторон есть, но должно быть финансирование.

Сейчас все встало в финансирование. В ближайшее время, думаю, все будет ясно. Надеюсь, что все получится. Мне было бы очень интересно выступить с легендой бокса. Хотелось бы, конечно, с Майком, но, может быть, будет кто-то другой», – сказал экс-боец MMA Федор Емельяненко.

Как же смешно, что Федор хочет боксировать с Тайсоном

Емельяненко начал тренировки по боксу. Ранее Федор рассказал о желании провести бой с Майком Тайсоном

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20 комментариев
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"но нужно финансирование". Нужно найти лоха, или лохов, которые в это вложат деньги. Называйте вещи своими именами, Федор Владимирович.
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Поддержим нашу легенду-Последнего Вентилятора Пёдора,который уже в пятый раз завершает карьеру
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Финансирование, как будто завод запускают или проект на перспективу🤣 это вы должны денег принести аине вам
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Дом сам себя не построит, да Федь? Было бы забавно если Тайсон накидал последнему имитатору.
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Нужно, чтобы кто-то дал мне много денег за это клоунаду. И желательно организовал все, - подытожил Федор.
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А еще че-то про поп мма говорил и про брата своего, а сам ищет кто бабок подкинет, чтобы подраться с дедом, пусть это и Тайсон, которому на секундочку через 3 года будет 60 лет!!!
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Ответ Степаныч_1
У него очень скромный дом
Да и Федор сам скромный, видно чисто символическую сумму за бой хочет получить
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Ответ RusVector
Да за их бабки я бы с ними двумя отбоксировал! Зовите ...
таких желателей, как ты очень много
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Ответ umahanov87
Нужно, чтобы кто-то дал мне много денег за это клоунаду. И желательно организовал все, - подытожил Федор.
разумеется. а разве не так бои организовываются ?
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Ответ dadahandadahan3@gmail.com
Тайсон слишком Старый для Федора🤔
Посмотрел бы с Орловским, но ему ЮФС не разрешит
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Ответ Степаныч_1
он хочет получить хорошую сумму и имеет право на нее. заслужил своей карьерой. вы просто не завидуйте и все хорошо будет
Так про скромный дом не я написал
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Ответ Karpins
Да и Федор сам скромный, видно чисто символическую сумму за бой хочет получить
он хочет получить хорошую сумму и имеет право на нее. заслужил своей карьерой. вы просто не завидуйте и все хорошо будет
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Ответ Mircantinovic
Дом сам себя не построит, да Федь? Было бы забавно если Тайсон накидал последнему имитатору.
У него очень скромный дом
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Ответ rude.
"но нужно финансирование". Нужно найти лоха, или лохов, которые в это вложат деньги. Называйте вещи своими именами, Федор Владимирович.
Ну почему лохов. Сейчас многие вкладываются в такие бои, с целью получения медийности. Я думаю, если бой раскрутить то он явно зайдëт по всему миру. Другое дело, что качество боя будет на низком уровне. Ну если регламент будет, скажем раунда 4, то может что то весëлое и получится
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Джейк Пол же хотел с ним бой, сначала с Полом, потом с Майком, кучу капусты сгребет.
Да и Федору погроб жизни должны, по регалиям самый крутой тяж нулевых. Возможно Кейн и Кормье, или тот же Нганну могли бы его переехать, но не точно.
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Да за их бабки я бы с ними двумя отбоксировал! Зовите ...
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Православненько деда 57-ми летнего за бабки отлупить
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Тайсон слишком Старый для Федора🤔
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Жесть... Совсем с ума посходили
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