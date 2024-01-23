Федор Емельяненко: «Переговоры с Тайсоном идут. Согласие с двух сторон есть, но нужно финансирование»

Федор Емельяненко рассказал о ходе переговоров с Майком Тайсоном.

«Переговоры были, переговоры идут. Но не в рамках – бой планировалось провести в Саудовской Аравии. Прошли переговоры – и с моей стороны, и со стороны представители были.

Была интрига такая... Он объявил, что биться со мной не будет. Если бой состоится, то не 12-раундовый – регламент обсуждается. Согласие с наших двух сторон есть, но должно быть финансирование.

Сейчас все встало в финансирование. В ближайшее время, думаю, все будет ясно. Надеюсь, что все получится. Мне было бы очень интересно выступить с легендой бокса. Хотелось бы, конечно, с Майком, но, может быть, будет кто-то другой», – сказал экс-боец MMA Федор Емельяненко.

Как же смешно, что Федор хочет боксировать с Тайсоном

Емельяненко начал тренировки по боксу. Ранее Федор рассказал о желании провести бой с Майком Тайсоном