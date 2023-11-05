Павел Буре: «Емельяненко имел бы неплохие шансы в бою с Тайсоном. Если бы Федя попал, то Майк бы упал»

Теги Майк Тайсон Павел Буре MMA Федор Емельяненко бокс Бокс/MMA/UFC

Павел Буре считает, что Федор Емельяненко мог бы нокаутировать Майка Тайсона.

«Тайсон отказался от боя с Емельяненко? Интересно, я узнаю у Феди, мы общаемся.

Знаете, Емельяненко боксирует на уровне минимум мастера спорта. Да, Тайсон – великий боксер. Но он старше на 10 лет. И если тяжеловес, к тому же мастер спорта, тебе пробьет, то мало не покажется. Если бы Федя попал, то Тайсон бы упал.

Понятно, что тут вопрос в том, кто попадет первым. Но думаю, что Емельяненко имел бы в таком бою неплохие шансы.

Я с ним тренировался. В Федю не так легко попасть. Я видел, как он боксировал с кандидатом в мастера спорта. Он вырубил его одним ударом.

Я занимался борьбой и знаю, что это такое – выдержать хотя бы один раунд. Ты можешь через минуту умереть, когда кончатся силы. А если раунд по три минуты, то надо готовиться. Тот, кто не занимался борьбой или боксом, этого не поймет. Нагрузка сумасшедшая! Ты задохнешься в ринге, тебя просто оттуда уведут. Я сам это проходил», – заявил чемпион мира по хоккею Павел Буре.

Майк Тайсон: «Боя с Федором не будет. Он один из моих идолов»

Емельяненко начал тренировки по боксу. Ранее Федор рассказал о желании провести бой с Майком Тайсоном

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11 комментариев

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vadik161
А если бы не попал, то не упал
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artem klishin
о, знаток единоборств высказывается. в комментарии sports.ru этого эксперта
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Melnikov1968
Паша, в боксе и ММА твоё мнение ничего не стоит. Несёшь бред. Настоящий позор.
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Агалар
а если бы Павел Буре попадал в 1998 году мы были бы олимпийскими чемпионами.
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Fizkultprivet
С Мальдонадо видели его бокс.
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Персональные данные Номер 67327384
А если бы Шварцынеггер бы Сталоуну бы ударил. Кто бы упал бы
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Karpins
Ну если Буре борьбой занимался, то тогда конечно тайсон бы упал. Не понятно только какая связь, то что Буре борьбой занимался и Федя Тайсона с одного удара вырубил бы, если бы попал.
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Владимир Ерофеев
Вот именно, если бы попал, первым.
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зильбер
Ответ Агалар
а если бы Павел Буре попадал в 1998 году мы были бы олимпийскими чемпионами.
он не попадал?
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joe thornton 19
Ответ Агалар
а если бы Павел Буре попадал в 1998 году мы были бы олимпийскими чемпионами.
Матч с финнами - к просмотру
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