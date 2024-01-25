Александр Емельяненко подписал контракт с Ural FC

Александр Емельяненко объявил о переходе в промоушен Ural FC.

«Я много лет в этом спорте. И многое было против меня. У меня были грозные соперники, но самым грозным соперником для меня являюсь я сам. Я падал на дно и поднимался к звездам. Многие критикуют меня, но сначала наденьте мои ботинки и пройдите тот путь, который я прошел.

Сложные времена создают не только опасности, но и возможности – возможности подняться и сделать все правильно. Многие ожидают, что я оступлюсь и больше никогда не вернусь на ринг. Им комфортно от этой мысли, потому что если я одержу победу, окажется, что все их оправдания собственного безделья – лишь позорные сотрясания воздуха.

Я воин, которому через многое пришлось пройти, чтобы быть там, где я нахожусь, быть тем, кем я являюсь. Я выиграю бой, самый важный бой, в котором главный соперник – я сам.

Встречай URAL FC 💪🏻», – заявил боец MMA Александр Емельяненко.

42-летний Емельяненко последний бой провел против блогера Евгения Ершова в мае 2023 года в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Он выиграл болевым приемом во втором раунде. У Емельяненко 28 побед, девять поражений и одна ничья.

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