Александр Емельяненко подписал контракт с Ural FC

Теги Александр Емельяненко MMA Ural FC Бокс/MMA/UFC

Александр Емельяненко объявил о переходе в промоушен Ural FC.

«Я много лет в этом спорте. И многое было против меня. У меня были грозные соперники, но самым грозным соперником для меня являюсь я сам. Я падал на дно и поднимался к звездам. Многие критикуют меня, но сначала наденьте мои ботинки и пройдите тот путь, который я прошел.

Сложные времена создают не только опасности, но и возможности – возможности подняться и сделать все правильно. Многие ожидают, что я оступлюсь и больше никогда не вернусь на ринг. Им комфортно от этой мысли, потому что если я одержу победу, окажется, что все их оправдания собственного безделья – лишь позорные сотрясания воздуха.

Я воин, которому через многое пришлось пройти, чтобы быть там, где я нахожусь, быть тем, кем я являюсь. Я выиграю бой, самый важный бой, в котором главный соперник – я сам.

Встречай URAL FC 💪🏻», – заявил боец MMA Александр Емельяненко.

42-летний Емельяненко последний бой провел против блогера Евгения Ершова в мае 2023 года в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Он выиграл болевым приемом во втором раунде. У Емельяненко 28 побед, девять поражений и одна ничья.

Кремлев поспорил с Александром Емельяненко: «Если до конца года он будет в такой же боевой форме и без спиртного, то с меня квартира»

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11 комментариев
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Блин, это как будто цитатник Стэтхема!
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Санёк, ну это отметить надо
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Ну почему Урал?!?!? Опять в аэропорту у нас нассыт.
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Ох, чувствую, жестко отлетит в первом же бое.
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Заявил боец MMA Александр Емельяненко и принял на грудь очередной стакан.
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ему десять лет назад было 42.
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Я падал на дно и поднимался к звездам (с)

Это он видимо, рассказывает как упал, но до бутылки коньяка все равно дотянулся
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Почти как ufc
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подумал что ФК Урал
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Тот же UFC, только в профиль.
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