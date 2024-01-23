Чимаев – о бое Стрикленда и дю Плесси: «Ничего особенного. Я бы финишировал их обоих»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Хамзат Чимаев Шон Стрикленд Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев высказался о бое Шона Стрикленда и Дрикуса дю Плесси.

Титульный поединок состоялся в главном событии турнира UFC 297 и закончился победой дю Плесси раздельным решением судей.

«Я знал, что бой таким и получится. Ничего особенного я не увидел. Шансы были 50 на 50. Мне кажется, что Стрикленд победил, но это был близкий бой. Повторюсь, ничего особенного.

Думаю, что смогу финишировать их обоих. Я всегда пытаюсь закончить поединок досрочно, а эти парни заранее понимали, что их бой продлится все пять раундов», – сказал средневес UFC Хамзат Чимаев.

Дю Плесси отклонил вызов Чимаева: «Кто вообще воспринимает этого парня всерьез?»

Чимаев вызвал дю Плесси: «Увидимся на UFC 300, Биплиси»

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
универсальный ответ про все бои ))
+9
0
+9
Кабы я была царица🙄...
+7
0
+7
Когда-то он выигрывал бои на двух ивентах подряд, сейчас побеждает соперников в твиттере каждый выходные
+3
0
+3
Ответ Перешёл Рубикон
В один вечер
В один бой 😀

Еще и Брюса Ли с Чаком Норрисом побил бы 😂
+2
0
+2
В один вечер
+1
0
+1
Да Чумаев уже и Джонса снёс, а этих он бы сразу двоих вырубил, правда только в твиттере
+2
-1
+1
Ответ Isa Babaev
И где он не прав, бой Де Плюсси и Шона действительно был слабым, Стриклэнд кроме джеба ничего не показал, а африканец толком не проявил свою «топовую» борьбу
Может ли он удосрочить Дрикуса и Шона - конечно, там чисто в скиллах разница огромная, но может ли он проиграть им обоим, не показав ничего кроме доминирования в первом раунде? Конечно да, поэтому слова Чимаева щас нужно делить на два.
+1
0
+1
Ага бернса с Усманом уже финишировал 😀
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий