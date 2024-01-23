Чимаев – о бое Стрикленда и дю Плесси: «Ничего особенного. Я бы финишировал их обоих»
Хамзат Чимаев высказался о бое Шона Стрикленда и Дрикуса дю Плесси.
Титульный поединок состоялся в главном событии турнира UFC 297 и закончился победой дю Плесси раздельным решением судей.
«Я знал, что бой таким и получится. Ничего особенного я не увидел. Шансы были 50 на 50. Мне кажется, что Стрикленд победил, но это был близкий бой. Повторюсь, ничего особенного.
Думаю, что смогу финишировать их обоих. Я всегда пытаюсь закончить поединок досрочно, а эти парни заранее понимали, что их бой продлится все пять раундов», – сказал средневес UFC Хамзат Чимаев.
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