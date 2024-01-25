Камил Гаджиев: «Думаю, что Копылов станет чемпионом UFC»

Камил Гаджиев назвал россиянина, который станет чемпионом UFC.

«Кто из наших станет чемпионом UFC? Думаю, Рома Копылов. У него череда побед, они очень яркие. Организация таким ребятам шанс дает гораздо быстрее», – заявил президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.

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