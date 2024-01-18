Менеджер – о простое Копылова: «Нужно немного терпения»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Роман Копылов Бокс/MMA/UFC

Менеджер рассказал о переговорах по следующему бою Романа Копылова.

«В лиге большое количество бойцов, а сейчас была пауза между турнирами – праздники. Переговоры никогда не прекращались. Но в данный момент действительно нет никакой конкретики, но ситуация может в любой момент резко поменяться. Особенно в контексте такого яркого и зрелищного бойца, как Роман Копылов. Нужно чуть‑чуть терпения», – сказал менеджер средневеса UFC Романа Копылова Александр Скаредин. 

Копылов не выходил в октагон с сентября. В 2023 году Роман провел три боя, трижды нокаутировав оппонентов.

Менеджер Копылова: «Как минимум дважды в 2024 году Роман подерется, в UFC о нем не забыли»

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3 комментария
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4 месяца - это простой?
Расскажите об этом Бонсу, он поржет.
+7
-1
+6
Ответ Ростислав Романенко
4 месяца - это простой? Расскажите об этом Бонсу, он поржет.
Если прямо сейчас дадут соперника, то бой состоится скорее всего через три месяца, то есть будет простой больше полгода
+3
0
+3
Ответ Ростислав Романенко
4 месяца - это простой? Расскажите об этом Бонсу, он поржет.
Учитывая что нет имени соперника (а потом еще подготовка), то да.
+1
0
+1
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