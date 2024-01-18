Менеджер – о простое Копылова: «Нужно немного терпения»

Менеджер рассказал о переговорах по следующему бою Романа Копылова.

«В лиге большое количество бойцов, а сейчас была пауза между турнирами – праздники. Переговоры никогда не прекращались. Но в данный момент действительно нет никакой конкретики, но ситуация может в любой момент резко поменяться. Особенно в контексте такого яркого и зрелищного бойца, как Роман Копылов. Нужно чуть‑чуть терпения», – сказал менеджер средневеса UFC Романа Копылова Александр Скаредин.

Копылов не выходил в октагон с сентября. В 2023 году Роман провел три боя, трижды нокаутировав оппонентов.

Менеджер Копылова: «Как минимум дважды в 2024 году Роман подерется, в UFC о нем не забыли»