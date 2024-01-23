Менеджер Копылова: «Мы подписали контракт на бой с Эрнандесом. UFC сделает официальное объявление»

Менеджер Копылова сообщил, что боец подписал контракт на бой с Энтони Эрнандесом.

«Мы подписали контракт на бой 17 февраля. Роман должен выйти на замену в поединке с Эрнандесом. Официальное объявление боя сделает UFC», – сказал менеджер Александр Скаредин.

заменит , который снялся с поединка на UFC 298 из‑за инфекции. Турнир пройдет в Анахайме, штат Калифорния.

Копылов (12-2) в последний раз дрался в сентябре, когда нокаутировал Джоша Фремда во втором раунде. Он идет на серии из четырех досрочных побед.

Эрнандес (11-2) в мае досрочно победил Эдмена Шахбазяна.

Менеджер Копылова объяснил слова о бое с Эрнандесом: «Мы уведомили UFC, что готовы. Но это не свершившийся факт»

Менеджер Копылова опроверг слухи о бое Романа на UFC 298: «Не считаю вероятность высокой»