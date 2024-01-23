Менеджер Копылова: «Мы подписали контракт на бой с Эрнандесом. UFC сделает официальное объявление»
Менеджер Копылова сообщил, что боец подписал контракт на бой с Энтони Эрнандесом.
«Мы подписали контракт на бой 17 февраля. Роман должен выйти на замену в поединке с Эрнандесом. Официальное объявление боя сделает UFC», – сказал менеджер Александр Скаредин.
Копылов заменит Икрама Алискерова, который снялся с поединка на UFC 298 из‑за инфекции. Турнир пройдет в Анахайме, штат Калифорния.
Копылов (12-2) в последний раз дрался в сентябре, когда нокаутировал Джоша Фремда во втором раунде. Он идет на серии из четырех досрочных побед.
Эрнандес (11-2) в мае досрочно победил Эдмена Шахбазяна.
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