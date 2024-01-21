Роман Копылов заменит Алискерова в поединке с Эрнандесом

Роман Копылов подерется с Энтони Эрнандесом на турнире UFC 298.

Об этом сообщает MMA Fighting. Ранее стало известно, что не сможет принять участие в поединке с Эрнандесом из-за инфекции в локте.

(12-2) в последний раз дрался в сентябре, когда нокаутировал Джоша Фремда во втором раунде. Он идет на серии из четырех досрочных побед.

Эрнандес (11-2) в мае досрочно победил .

Турнир UFC 298 состоится в ночь на 18 февраля в Анахайме, штат Калифорния.

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