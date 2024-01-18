Менеджер Копылова: «Как минимум дважды в 2024 году Роман подерется, в UFC о нем не забыли»

Роман Копылов должен дважды подраться в UFC в 2024 году.

«Сейчас у Романа присутствует элемент нетерпения, что в данный момент нет ясности по бою.

Как раз у него есть время, чтобы прогрессировать и улучшаться. Как минимум дважды в 2024 году Роман подерется, в UFC о нем не забыли», – сказал менеджер средневеса UFC Романа Копылова Александр Скаредин.

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