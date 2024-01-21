Менеджер Копылова объяснил слова о бое с Эрнандесом: «Мы уведомили UFC, что готовы. Но это не свершившийся факт»

Менеджер заявил, что Роман Копылов готов драться на UFC 298.

«Суть в том, что это не свершившийся факт. За последние два месяца Роман был готов к нескольким поединкам с подобной же ситуацией. Результат мы знаем. Мы уведомили UFC о том, что готовы. Дальше – ждем.

Вероятность, что бой будет, не нулевая, но до того, как нам контракт пришлют, я бы не стал утверждать, что все будет», – написал в комментариях телеграм-канала «Вестник ММА» менеджер Романа Копылова Александр Скаредин.

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