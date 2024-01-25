Менеджер Зайналова – о падении бойца с 10-го этажа: «Врачи сказали, что жить будет. Предстоят операции»

Менеджер Магомеда Зайналова рассказал о состоянии бойца после падения с 10-го этажа.

«Здоровье Магомеда стабильно. Врачи сказали, что жить будет. Угрозы жизни на данный момент нет. Ему предстоят операции. Будет собран врачебный консилиум, после которого должна быть информация по дальнейшему лечению. В интернете появляется много ложной информации. Держу связь с семьей, которая находится с ним», – заявил Виталий Тарасов.

Зайналов с 2021 года выступает в Hardcore FC. В 2023 году Магомед проиграл три боя подряд.

Hardcore FC поможет «Веному» с лечением после падения с 10-го этажа

Боец поп-ММА Магомед Зайналов упал с 10-го этажа, он находится в реанимации (Mash)