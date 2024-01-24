Hardcore FC поможет «Веному» с лечением после падения с 10-го этажа
В Hardcore FC отреагировали на инцидент с падением Магомеда Зайналова с 10-го этажа.
«Лига Hardcore FC и его менеджер Виталий Тарасов находятся на постоянной связи с ним и его семьей. Магомед пребывает в сознание и под наблюдением специалистов. У него переломы ног и таза. Врачи описывают состояние, как стабильное.
Лигой предоставлена вся необходимая финансовая помощь и поддержка его семье», – сказано в пресс-релизе Hardcore FC.
Боец поп-ММА Магомед Зайналов упал с 10-го этажа, он находится в реанимации (Mash)
Несомненно аудитория этого раздела будет тебя плюсовать если будешь желать ему смерти и будешь этому радоваться шутками, но это того не стоит.
Ничего смешного тут нет, человек разбился, скорее всего останется инвалидом, а многие шутят по этому поводу.... Парню этому и его семье сейчас не до шуток...