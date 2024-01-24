Hardcore FC поможет «Веному» с лечением после падения с 10-го этажа

Теги происшествия MMA Hardcore FC Магомед Зайналов Бокс/MMA/UFC

В Hardcore FC отреагировали на инцидент с падением Магомеда Зайналова с 10-го этажа.

«Лига Hardcore FC и его менеджер Виталий Тарасов находятся на постоянной связи с ним и его семьей. Магомед пребывает в сознание и под наблюдением специалистов. У него переломы ног и таза. Врачи описывают состояние, как стабильное.

Лигой предоставлена вся необходимая финансовая помощь и поддержка его семье», – сказано в пресс-релизе Hardcore FC.

Боец поп-ММА Магомед Зайналов упал с 10-го этажа, он находится в реанимации (Mash)

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4 комментария
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Ответ hustler420
Комментарий удален пользователем
Жизнь штука такая, что завтра ты можешь сам жестко так присесть инвалидное кресло. Лучше не пытайся срубить плюсиков на этой теме.
Несомненно аудитория этого раздела будет тебя плюсовать если будешь желать ему смерти и будешь этому радоваться шутками, но это того не стоит.
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Комментарий удален пользователем
Оставайтесь людьми.
Ничего смешного тут нет, человек разбился, скорее всего останется инвалидом, а многие шутят по этому поводу.... Парню этому и его семье сейчас не до шуток...
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