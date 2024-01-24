Hardcore FC поможет «Веному» с лечением после падения с 10-го этажа

В Hardcore FC отреагировали на инцидент с падением Магомеда Зайналова с 10-го этажа.

«Лига Hardcore FC и его менеджер Виталий Тарасов находятся на постоянной связи с ним и его семьей. Магомед пребывает в сознание и под наблюдением специалистов. У него переломы ног и таза. Врачи описывают состояние, как стабильное.

Лигой предоставлена вся необходимая финансовая помощь и поддержка его семье», – сказано в пресс-релизе Hardcore FC.

Боец поп-ММА Магомед Зайналов упал с 10-го этажа, он находится в реанимации (Mash)