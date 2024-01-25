Отар Кушанашвили: «Подрался бы со Шнуровым за 30 или 50 миллионов рублей. С Джигурдой – нет»

Кушанашвили назвал гонорар, за который согласился бы подраться со Шнуровым.

«Я бы не стал выяснять отношения с Никитой Джигурдой после публикации им скандального видео с Анастасией Волочковой. Но если вы мне скажете, что за бой с Сергеем Шнуровым мне заплатят 30 или 50 миллионов рублей, я тут же побегу в спортзал или в бар. Не думаю, что будет еще что-то в октагоне.

Дело в самокритичном понимании того, что в физическом смысле мои лучшие годы позади. Конечно, я в десять раз сильнее хоккеиста Александра Овечкина и здоровее, чем все футболисты московского «Локомотива». Но мы говорим о единоборствах – беспощадном жанре. Одно неловкое движение – и ты можешь остаться инвалидом. Я не могу так рисковать», – признался шоумен Отар Кушанашвили.

В ноябре 2021 года Кушанашвили подрался с Джигурдой в рамках промоушена «Наше Дело», проиграв нокаутом в первом раунде. В мае 2023 года Кушанашвили проиграл Олегу Монголу на турнире лиги «Epic Fighting».

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