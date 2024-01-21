Дю Плесси готов драться на UFC 300: «Я серьезно подбит, но могу быстро вернуться»

Дрикус дю Плесси готов драться на UFC 300, несмотря на урон в бою с Шоном Стриклендом.

«Готов ли я драться в апреле, несмотря на небольшой урон? Небольшой? Забыли, каким красавцем я был до боя? Выгляжу как цветная капуста, достаточно серьезно подбит.

Но если UFC захотят, могу вернуться достаточно быстро. Не хочу загонять себя в какие-то рамки, но UFC 300 – звучит здорово», – сказал чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси.

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