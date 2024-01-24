Аспиналл сообщил, что UFC предложили ему бой с Миочичем, но Стипе отказался драться

Том Аспиналл заявил, что Стипе Миочич отказался драться с ним.

«Представители UFC связывались с моим менеджером и предлагали мне бой со на турнире UFC 300. Разумеется, я принял бой.

Но позже мне сообщили, что Миочич отказался и будет драться только с », – написал в соцсетях временный чемпион UFC в тяжелом весе .

Аспиналл – об участии в турнире UFC 300: «Единственные возможные соперники – Перейра и Леснар. Все остальные сейчас заняты»