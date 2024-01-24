Аспиналл сообщил, что UFC предложили ему бой с Миочичем, но Стипе отказался драться
Том Аспиналл заявил, что Стипе Миочич отказался драться с ним.
«Представители UFC связывались с моим менеджером и предлагали мне бой со Стипе Миочичем на турнире UFC 300. Разумеется, я принял бой.
Но позже мне сообщили, что Миочич отказался и будет драться только с Джоном Джонсом», – написал в соцсетях временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.
Аспиналл – об участии в турнире UFC 300: «Единственные возможные соперники – Перейра и Леснар. Все остальные сейчас заняты»
Том - вполне себе легитимный чемпион. Пусть защищает свой временный пояс с другими тяжами, а не ждет "подарок" от Стипе или Джонса. Он мог бы заработать себе имя, перебей он за пару лет хотя бы 3-4 топов дивизиона.
Тому же Блейдсу можно дать шанс - последний раз бой закончился досрочно из-за травмы. Волков, Ган, Алмейда - там есть с кем подраться.
А про Стипе - мужику уже за сорок. Дайте ему на последок чуть заработать. Все понимают ведь, что он подерется еще в лучшем случае 1-2 раза, дайте ему спокойно закончить и уйти на пенсию. Конечно он будет ждать вызовов от громких имен - Джон Джонс, Брок Леснар