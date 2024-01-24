Аспиналл сообщил, что UFC предложили ему бой с Миочичем, но Стипе отказался драться

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Том Аспиналл UFC 300 Бокс/MMA/UFC

Том Аспиналл заявил, что Стипе Миочич отказался драться с ним.

«Представители UFC связывались с моим менеджером и предлагали мне бой со Стипе Миочичем на турнире UFC 300. Разумеется, я принял бой.

Но позже мне сообщили, что Миочич отказался и будет драться только с Джоном Джонсом», – написал в соцсетях временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.

Аспиналл – об участии в турнире UFC 300: «Единственные возможные соперники – Перейра и Леснар. Все остальные сейчас заняты»

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1 комментарий
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По хорошему бы ввести UFC правило, что если боец не защищает свой пояс хотя бы один раз в год, то пояс становится вакантным.

Том - вполне себе легитимный чемпион. Пусть защищает свой временный пояс с другими тяжами, а не ждет "подарок" от Стипе или Джонса. Он мог бы заработать себе имя, перебей он за пару лет хотя бы 3-4 топов дивизиона.
Тому же Блейдсу можно дать шанс - последний раз бой закончился досрочно из-за травмы. Волков, Ган, Алмейда - там есть с кем подраться.

А про Стипе - мужику уже за сорок. Дайте ему на последок чуть заработать. Все понимают ведь, что он подерется еще в лучшем случае 1-2 раза, дайте ему спокойно закончить и уйти на пенсию. Конечно он будет ждать вызовов от громких имен - Джон Джонс, Брок Леснар
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