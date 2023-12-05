Hardcore оплатит лечение и протезирование экс-бойцу промоушена, потерявшему ногу в ДТП

Анатолий Сульянов пообещал оплатить лечение и протезирование Эмилю Бахшиеву.

«С тех пор как одним из первых Эмиль пересек порог нашего октагона, он внес неоценимый вклад в историю Hardcore. Ты стал частью нашей жизни. Ровно как и мы стали частью твоей.

А своих мы не бросаем, никогда. И тебе всегда было, есть и будет место в нашей большой семье.

Все лечение и многомиллионную реабилитацию – все от первых шагов, до лучшего протезирования – мы возьмем на себя. Твоя семья, твой Hardcore.

Да, о главном. У Эмиля теперь есть мечта – прощальный бой. В последний раз подняться в октагон и закрыть свою историю.

Но закрыть лишь для того, чтобы начать писать новую. И мы сделаем все, чтобы его мечта стала реальностью», – написал в соцсетях глава Hardcore FC Анатолий Сульянов.

Напомним, что в сентябре-2023 боец Эмиль Бахшиев попал в ДТП, из-за чего ему ампутировали правую ногу.

Сульянов – о драке с участием Чурчаева в московском ТЦ: «Мальчишки во дворах смотрят на это и думают, что так можно. Пора закрыть этот ящик Пандоры»