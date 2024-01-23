Чимаев – Стрикленду: «Я избил тебя во время спарринга. Никакой ты не мачо»

Хамзат Чимаев обратился к Шону Стрикленду.

«Спросите Шона, кто избивал его во время спаррингов? Узнайте, кто заставлял его стучать? Он был вынужден жаловаться на меня тренеру: «Скажите Хамзату, чтобы он успокоился».

обвиняет меня в том, что на одной из тренировок я побил легковеса. Наглая ложь. Он пытается опорочить меня, хочет выглядеть как мачо. Никакой ты не мачо! Я ударил тебя, а ты пожаловался тренеру.

Он избегает меня, потому что я побил его в родном для него зале, в его собственном доме. Я никого не боюсь. Не помню, чтобы я когда-либо проигрывал в спарринге. Я всегда побеждаю», – сказал средневес UFC Хамзат Чимаев.

Чимаев – о бое Стрикленда и дю Плесси: «Ничего особенного. Я бы финишировал их обоих»

Шон Стрикленд: «Увеличьте стопку денег, и я подерусь с Чимаевым»