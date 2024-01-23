Хамзат Чимаев: «Уайт пообещал, что я буду драться за титул. За слова нужно отвечать»

Хамзат Чимаев потребовал от UFC организовать ему титульный поединок.

«Все эти парни уже дрались друг с другом, только я остаюсь непобежденным. После победы над мне пообещали, что я буду биться за пояс. Не понимаю, что происходит. Слышал, что сказал: «Не думаю, что Хамзат получит титульник». Чушь.

Если даешь слово, то за это нужно отвечать. Считаю, что я должен быть следующим претендентом на пояс. Сказал UFC, что готов выступить на 300-м номерном турнире – посмотрим, что они ответят», – заявил средневес промоушена .

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