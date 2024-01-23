Хамзат Чимаев: «Уайт пообещал, что я буду драться за титул. За слова нужно отвечать»

Теги UFC Дана Уайт MMA Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев потребовал от UFC организовать ему титульный поединок.

«Все эти парни уже дрались друг с другом, только я остаюсь непобежденным. После победы над Камару Усманом мне пообещали, что я буду биться за пояс. Не понимаю, что происходит. Слышал, что Дана Уайт сказал: «Не думаю, что Хамзат получит титульник». Чушь.

Если даешь слово, то за это нужно отвечать. Считаю, что я должен быть следующим претендентом на пояс. Сказал UFC, что готов выступить на 300-м номерном турнире – посмотрим, что они ответят», – заявил средневес промоушена Хамзат Чимаев.

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9 комментариев
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А ты за слова отвечаешь Хамзат? Как же дети Палестины? Молчал бы
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Забавно такое слышать от няньки-воздухана. С себя бы сперва спросил, а потом уже к кому-то претензии предъявлял. Не думаю, что этот хрусталь так значим для UFC, чтобы он мог пальцы гнуть, как Конор или Джонс. Нганну отпустили, а этого и подавно сбреют. С академиком и его детьми он с позиции силы что-то не пытается разговаривать, там с ним резвятся, как с домашним питомцем или детской игрушкой.
+12
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+11
Сейчас б с Даны спрашивать😂
+10
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+9
Ответ Tim Ismail
всмысле как-все еще в силе,кто едет туда?
а вот и Исмаилов ))
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Утомил уже, честное слово
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Так он же невъездной в США, а UFC 300 состоится в Лас-Вегасе, как он думает там выступать? Дана не имеет власти пускать его в США, надо было раньше думать и не делать определенных вещей, если собираешься выступать в США.
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Ты обещал, что перебьёшь всех бойцов за один вечер из всех дивизионов. За слова нужно отвечать
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За титул чемпиона твиттера с Колбой.
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Ответ pups1
А ты за слова отвечаешь Хамзат? Как же дети Палестины? Молчал бы
всмысле как-все еще в силе,кто едет туда?
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