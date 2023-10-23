Стрикленд – о Чимаеве: «Он не заслужил титульный шанс»

Шон Стрикленд считает, что Хамзат Чимаев не заслужил титульный шанс.

« продает бои – это единственное, что мне в нем нравится. По непонятной мне причине, люди его либо ненавидят, либо обожают. Но он не заслужил титульный шанс.

Он не должен драться за чертов пояс. Победа над полусредневесом, который вышел на коротком уведомлении, не делает тебя главным претендентом на пояс», – сказал чемпион UFC в среднем весе .

В соглавном событии UFC 294 Чимаев победил решением большинства судей.

Усман – о поражении Чимаеву: «10 дней назад я сидел на диване. Еще пару раундов и был бы совсем другой результат»

«Позвольте поехать сражаться за Палестину». Чимаев поразил речью после победы в UFC