Стрикленд – о Чимаеве: «Он не заслужил титульный шанс»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Хамзат Чимаев Шон Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд считает, что Хамзат Чимаев не заслужил титульный шанс.

«Чимаев продает бои – это единственное, что мне в нем нравится. По непонятной мне причине, люди его либо ненавидят, либо обожают. Но он не заслужил титульный шанс.

Он не должен драться за чертов пояс. Победа над полусредневесом, который вышел на коротком уведомлении, не делает тебя главным претендентом на пояс», – сказал чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд.

В соглавном событии UFC 294 Чимаев победил Камару Усмана решением большинства судей.

Усман – о поражении Чимаеву: «10 дней назад я сидел на диване. Еще пару раундов и был бы совсем другой результат»

«Позвольте поехать сражаться за Палестину». Чимаев поразил речью после победы в UFC

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9 комментариев

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\\\ VORON ///
Стрикленд прав. Чимаев не убедил. Было бы неплохо ему провести через пару месяцев бой с Костой и только в случае уверенной победы выходить на титул.
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Ronaldinho Gaúcho
Полностью согласен.
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Вячеслав Тотров
боями с Бернсом и Усманомом он сбил с себя налет неуязвимости.стойки нет,кардио проседает. просто он всегда дрался с бойцами меньше себя. ему надо подраться с крупным парнем,чтобы убедить.в 84 у него всего 2 победы,а за такие заслуги на титульник не выходят. дайте ему Косту,Веттори,Долидзе,Дю Плесси и пусть там заработает свой шанс
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Эрнандес Эрнандес
Какую же позорную победу дали Чумаеву 🤦🏻‍♂️

Чеченцам самим не стыдно за такие победы?

Сравните теперь уровень дагестанских бойцов и чеченских)

Небо и земля - уровень!!!
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Вячеслав Тотров
Ответ Эрнандес Эрнандес
Какую же позорную победу дали Чумаеву 🤦🏻‍♂️ Чеченцам самим не стыдно за такие победы? Сравните теперь уровень дагестанских бойцов и чеченских) Небо и земля - уровень!!!
я из Осетии и всем должно быть очевидно,что в ММА самые сильные бойцы и лучшая школа в Дагестане. кто с этим не согласен наверное слишком горд,чтобы это признать.
но форма в которой ты это решил донести - некрасива по содержанию
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\\\ VORON ///
Ответ Эрнандес Эрнандес
Какую же позорную победу дали Чумаеву 🤦🏻‍♂️ Чеченцам самим не стыдно за такие победы? Сравните теперь уровень дагестанских бойцов и чеченских) Небо и земля - уровень!!!
Первый раунд Чимаев без вопросов выиграл 10:8. Второй и третий раунды были близки, с минимальным перевесом Усмана. Лично я бы дал ничью. Но в целом решение не выглядит ограблением. Скорее стандартная практика судейства - в равном бою победу отдали более хайповому бойцу.
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Рама Рагимханов
Ответ Эрнандес Эрнандес
Какую же позорную победу дали Чумаеву 🤦🏻‍♂️ Чеченцам самим не стыдно за такие победы? Сравните теперь уровень дагестанских бойцов и чеченских) Небо и земля - уровень!!!
У Чечни сейчас по сути один Чимаев в UFC. Сравнения тут нелепы. Что касается результата, то Хамзат его точно не проиграл. Ничья возможно, но точно не проиграл. При удобном сопернике есть шанс взять титул, но думаю ненадолго это будет.
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Перстень Уэстбрука
Ответ Эрнандес Эрнандес
Какую же позорную победу дали Чумаеву 🤦🏻‍♂️ Чеченцам самим не стыдно за такие победы? Сравните теперь уровень дагестанских бойцов и чеченских) Небо и земля - уровень!!!
Тогда почему дагестанцы боятся чеченцев?
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