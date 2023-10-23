Стрикленд – о Чимаеве: «Он не заслужил титульный шанс»
Шон Стрикленд считает, что Хамзат Чимаев не заслужил титульный шанс.
«Чимаев продает бои – это единственное, что мне в нем нравится. По непонятной мне причине, люди его либо ненавидят, либо обожают. Но он не заслужил титульный шанс.
Он не должен драться за чертов пояс. Победа над полусредневесом, который вышел на коротком уведомлении, не делает тебя главным претендентом на пояс», – сказал чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд.
В соглавном событии UFC 294 Чимаев победил Камару Усмана решением большинства судей.
Усман – о поражении Чимаеву: «10 дней назад я сидел на диване. Еще пару раундов и был бы совсем другой результат»
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Чеченцам самим не стыдно за такие победы?
Сравните теперь уровень дагестанских бойцов и чеченских)
Небо и земля - уровень!!!
но форма в которой ты это решил донести - некрасива по содержанию