Евлоев считает, что заслужил титульный шанс: «Мой рекорд – 18-0. Это не шутки»

Мовсар Евлоев считает, что заслужил титульный шанс.

На турнире UFC 297 Евлоев победил единогласным решением судей.

«Ожидаю ли я, что следующий бой будет за пояс? Да. Мой рекорд – 18-0, и это не шутки. Дело не в досрочных победах – у меня нет поражений, так что UFC придется дать мне титульный шанс.

Если нужно побить кого-то еще, я сделаю это», – сказал полулегковес промоушена на пресс-конференции.

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