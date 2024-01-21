Евлоев считает, что заслужил титульный шанс: «Мой рекорд – 18-0. Это не шутки»

Теги полулегкий вес UFC MMA Мовсар Евлоев Бокс/MMA/UFC

Мовсар Евлоев считает, что заслужил титульный шанс.

На турнире UFC 297 Евлоев победил Арнольда Аллена единогласным решением судей.

«Ожидаю ли я, что следующий бой будет за пояс? Да. Мой рекорд – 18-0, и это не шутки. Дело не в досрочных победах – у меня нет поражений, так что UFC придется дать мне титульный шанс.

Если нужно побить кого-то еще, я сделаю это», – сказал полулегковес промоушена Мовсар Евлоев на пресс-конференции.

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4 комментария
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Ага, с такими боями тебе бы в рейтинге продвинуться. За финишем я говорит пойду)
+10
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Будут сливать с титульником как мераба😂
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Ответ Александр Степанов
Ага, с такими боями тебе бы в рейтинге продвинуться. За финишем я говорит пойду)
Мовсар и так не отличался нокаутами, а тут ещё и человек вышел не из робкого 10-ка ,который проигрывал только решением,он с Холловэйем простоял 5 раундов ,то что он его потряс уже было удивительно
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