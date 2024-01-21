Адесанья ответил на вызов дю Плесси: «Нашим путям суждено пересечься снова»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Исраэль Адесанья отреагировал на вызов Дрикуса дю Плесси.

«Эта часть моей истории была написана давно. Нашим путям суждено пересечься снова. Следите за новостями. Спасибо, что смотрите. Мы пишем историю», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья.

Новый чемпион UFC – африканер. А кто это такие? И считаются ли африканцами?

Дю Плесси вызвал Адесанью: «Вернись в UFC, чтобы мы смогли свести счеты»

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2 комментария
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дю Плесси получается первый настоящий африканский чемпион UFC, а не псевдоафриканцы адесаньи, нганну и прочие усманы
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Ответ заблокированному пользователю
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Если будет драться как со Стриклендом , ничего он не вернёт...
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