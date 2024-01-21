Адесанья ответил на вызов дю Плесси: «Нашим путям суждено пересечься снова»
Исраэль Адесанья отреагировал на вызов Дрикуса дю Плесси.
«Эта часть моей истории была написана давно. Нашим путям суждено пересечься снова. Следите за новостями. Спасибо, что смотрите. Мы пишем историю», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья.
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Дю Плесси вызвал Адесанью: «Вернись в UFC, чтобы мы смогли свести счеты»