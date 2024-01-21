Дю Плесси вызвал Адесанью: «Вернись в UFC, чтобы мы смогли свести счеты»
Дрикус дю Плесси вызвал Исраэля Адесанью на бой после победы над Шоном Стриклендом.
«Я увидел, что Алекс Перейра вышел в октагон и подумал: «Окей, сейчас что-то будет. Давай проведем стердаун. Посмотрим, успею ли я восстановиться». Хочу сказать, что максимально наслаждаюсь своим новым статусом.
Я бы хотел вызвать кое-кого. Был один парень, который пытался принизить меня. Он потерял пояс, который теперь у меня. Сейчас его здесь нет, но... Исраэль Адесанья, вернись в UFC, чтобы мы могли свести счеты», – сказал новый чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси.
Новый чемпион UFC – африканер. А кто это такие? И считаются ли африканцами?
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Интересно что там анимешник. Тут варианта два: или триумфально вернуться, или вернуться - и еще более с треском уйти в небытие.
Судя по актуальной форме обоих в последнее время, скорее второй вариант.