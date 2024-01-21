Уайт – о бое дю Плесси и Адесаньи: «Возможно, объявим объявим об этом на следующей неделе»

Дана Уайт заявил, что Дрикус дю Плесси может подраться с Исраэлем Адесаньей.

«Мы решим это во вторник. Возможно, объявим на следующей неделе. Если дю Плесси будет драться с Адесаньей, мы узнаем об этом на следующей неделе», – сказал президент UFC Дана Уайт.

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