Уайт – о бое дю Плесси и Адесаньи: «Возможно, объявим объявим об этом на следующей неделе»

Теги UFC Дана Уайт MMA средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт заявил, что Дрикус дю Плесси может подраться с Исраэлем Адесаньей.

«Мы решим это во вторник. Возможно, объявим на следующей неделе. Если дю Плесси будет драться с Адесаньей, мы узнаем об этом на следующей неделе», – сказал президент UFC Дана Уайт.

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6 комментариев
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из слов лысого шарлатана всё понятно. значит, бой уже решённый вопрос. оба бойца согласны.
ждут только врачебного консилиума, чтобы степень трамв дрюкуса оценили, и дали прогноз на сроки восстановления.
если серьёзных травм нет, то лысый сделает официальный анонс на мейн ивент UFC 300
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Адесанья похоже вернет себе пояс
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Кроме слова ОБЪЯВИМ, можно было бы и остальные слова продублировать на всякий случай
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ага, надо бой дю Плесси - Адесанья устроить, и в это же время примерно, дать бой Стрикланду, например, с Каннониром, и норм. выиграют свои бои и пусть на реванш выходят. Шон опять заберет пояс. в это же время примерно дю Плесси пусть побьет кого-то, типо Паоло Косты, и заберет пояс опять против Шона.

Это все займет примерно год-полтора, пока парни друг с другом будут биться, Хамзат Чимаев одержит 10 побед в X, ну и одну победу над кем-то, типо Долидзе и все.
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Поняли, поняли..
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зачем нужны другие бойцы,пускай все время между собой дерутся,если один застарится то его заменить на молодого...
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