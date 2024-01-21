Уайт – о бое дю Плесси и Адесаньи: «Возможно, объявим объявим об этом на следующей неделе»
Дана Уайт заявил, что Дрикус дю Плесси может подраться с Исраэлем Адесаньей.
«Мы решим это во вторник. Возможно, объявим на следующей неделе. Если дю Плесси будет драться с Адесаньей, мы узнаем об этом на следующей неделе», – сказал президент UFC Дана Уайт.
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Это все займет примерно год-полтора, пока парни друг с другом будут биться, Хамзат Чимаев одержит 10 побед в X, ну и одну победу над кем-то, типо Долидзе и все.