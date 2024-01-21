Дю Плесси отклонил вызов Чимаева: «Кто вообще воспринимает этого парня всерьез?»

Дрикус дю Плесси отказался драться с Хамзатом Чимаевым.

« сказал, что скоро увидится со мной? Он то же самое про говорил. Кто вообще воспринимает этого парня всерьез?» – сказал чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси.

Чимаев вызвал дю Плесси: «Увидимся на UFC 300, Биплиси»

Чимаев обратился к дю Плесси: «Не бегай слишком долго, давай драться»