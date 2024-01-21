Дю Плесси отклонил вызов Чимаева: «Кто вообще воспринимает этого парня всерьез?»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Джон Джонс Хамзат Чимаев Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Дрикус дю Плесси отказался драться с Хамзатом Чимаевым.

«Хамзат сказал, что скоро увидится со мной? Он то же самое про Джона Джонса говорил. Кто вообще воспринимает этого парня всерьез?» – сказал чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси.

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44 комментария
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Ответ Born is the King
Дрикус не Камару, до второго раунда не дойдет
А что было после второго раунда? Нокаут? Сабмишн? А. Стоп. Выдыхающийся чимаев. И это при том, что престарелый Усман вышел на коротке.
+47
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+42
Чимаев пусть с Костой сначала закроет вопрос. А то разговоров много, а боев мало и крайние бои совсем не впечатляют.
+43
-2
+41
0 побед над бойцами из топ 15 среднего веса. 0 боев с бойцами из топ 15 среднего веса.
+29
-1
+28
Ответ Просто Космос
А что было после второго раунда? Нокаут? Сабмишн? А. Стоп. Выдыхающийся чимаев. И это при том, что престарелый Усман вышел на коротке.
И не в своём весе.
+10
-1
+9
Ответ San9
Как решит дядюшка Дана, так и будет. Так что можете не бросать вызовы в твиттерах и не воевать в комментариях). Чимаев или Адесанья следующий, это очевидно.
Да конечно Адесанья, просто хотя бы потому что этот бой будет гораздо лучше продаваться
+10
-1
+9
Камизат Чумаев самый известный балабол и клоун в UFC, думаю крепкий южноафриканец снесет его. Бородатый только в интернете всех побеждает.
+12
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Ответ Brigande
Ну Чимаеву вполне хватит скиллов и мощности снести за раунд этого колхозника .
Насчет мощи крайне спорно
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+8
Чимаев не побил ни одного топового средневеса, и в рейтинге на 9-м месте... С чего бы его воспринимать как претендента ?!
+8
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Ответ Просто Космос
А что было после второго раунда? Нокаут? Сабмишн? А. Стоп. Выдыхающийся чимаев. И это при том, что престарелый Усман вышел на коротке.
вот оно как бывает, пол года назад(до боя с Хамзатом) Усман лучший боец планеты. после двух проигрышей = престарелый старик🤣
+9
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+4
Как решит дядюшка Дана, так и будет. Так что можете не бросать вызовы в твиттерах и не воевать в комментариях). Чимаев или Адесанья следующий, это очевидно.
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+3
Ответ San9
Как решит дядюшка Дана, так и будет. Так что можете не бросать вызовы в твиттерах и не воевать в комментариях). Чимаев или Адесанья следующий, это очевидно.
Тут выдумывать ничего не надо, Адесанья железно некст бой с Дрикусом, там есть история.
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Ответ СвинопаС
Чимаев пусть с Костой сначала закроет вопрос. А то разговоров много, а боев мало и крайние бои совсем не впечатляют.
какие вопросы? Коста слетел с боя!
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Чтобы Чимаеву стать претендентом, как минимум надо Стриклэнда победить, при этом чтобы выйти на Стриклэнда пару боев выиграть у бойцов из топ-10
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Ответ Elkorazon01
Усман не топ?
На каком месте Усман в топе среднего веса ?
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Ответ Егор Крид58
какие вопросы? Коста слетел с боя!
красавчик 🤝 спросите у Усмана(великого чемпиона)
+2
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Ответ Tottenhamon21
Камизат Чумаев самый известный балабол и клоун в UFC, думаю крепкий южноафриканец снесет его. Бородатый только в интернете всех побеждает.
Вообще то иина ринге тоже, но ты навероное был в летаргическом сне, а интернетый вояка как раз ты))
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Ответ Tottenhamon21
Камизат Чумаев самый известный балабол и клоун в UFC, думаю крепкий южноафриканец снесет его. Бородатый только в интернете всех побеждает.
При том что он на серии из побед без поражений да только в интернете побеждает )))
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Ответ Андрей Лавров
Да видели мы уже Хамзата с Бернсом и Чимаевым, это тебе не Ли Цзинляна на руках по рингу носить, у него ни кардио, ни мощи не хватит
И что, не победил Чимаев? С чего ты решил, что топовых бойцов он должен выносить в одну калитку, вот вы смешные, как раз неизвестный, не топовый Чимаев вроде победил Бернса и Усмана, а вы ноете не впечатлил))
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Ответ Нуменорец
Начиная со второго раунда колотушки Дю Плесси летали как плети,не знаю как он там попал в четвертом по Шону,но Чимаев его точно переедет причем спокойно.Партер и ударка в 10 раз круче у Хамзата.Адесанья был последним нормальным чемпом в этом весе,Чимаев наследник,объективно
Да видели мы уже Хамзата с Бернсом и Чимаевым, это тебе не Ли Цзинляна на руках по рингу носить, у него ни кардио, ни мощи не хватит
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Ответ evgeni_lipatov@icloud.com
Комментарий скрыт
Ну да, ты конечно лучше знаешь
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Ответ Tyrone Woodley
Комментарий скрыт
Коста слился с боя - это факт, но тот же бой Хабиб-Тони срывался 5 раз. Пояс настоящий - в рейтингах ЮФС чемпионом этого дивизиона теперь значится Дрикус :) По большому счету Чимаев титульник в этом дивизионе тоже пока не очень то и заслуживает.
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Ответ Tyrone Woodley
Комментарий скрыт
Коста против Уитакер incoming, официально если что.
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Ответ Brigande
Веттори даже посложнее может быть , чем Дрикус . Я бы с Костой хотел его все таки увидеть , причем в 5 раундах
Косту с Уиттакером сводят. Если Адесанья не готов Канонира сведут с Дрикусом.
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Ответ Val Smith
Ну вот и посмотрим, мне кажется Веттори был бы хорошей проверкой.
Веттори даже посложнее может быть , чем Дрикус .
Я бы с Костой хотел его все таки увидеть , причем в 5 раундах
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Ответ Brigande
Хамзат сотку весит в лагере , он настоящий тяж , да еще и борец . Борцы работают над общей мощностью больше остальных из мира единоборств . Не просто так они машины . Посмотри как он средневеса Хермансена запустил в космос … как раз с мощью там все впорядке , а вот про функционалку такое не скажешь .
Ну вот и посмотрим, мне кажется Веттори был бы хорошей проверкой.
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Ответ Val Smith
Ну вот мощи может и не хватить. Дрикус бычара.
Хамзат сотку весит в лагере , он настоящий тяж , да еще и борец . Борцы работают над общей мощностью больше остальных из мира единоборств . Не просто так они машины . Посмотри как он средневеса Хермансена запустил в космос … как раз с мощью там все впорядке , а вот про функционалку такое не скажешь .
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Ответ Brigande
Да кто ж спорит с этим , конечно не помешало бы ) Я же говорю конкретно про гипотетический бой разбирая навыки обоих .
Ну вот мощи может и не хватить. Дрикус бычара.
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Ответ Val Smith
Сначала Хамзату не помешало бы уверенно побить хоть одного бойца из десятки в этом весе)
Да кто ж спорит с этим , конечно не помешало бы )
Я же говорю конкретно про гипотетический бой разбирая навыки обоих .
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Ответ Brigande
Ну Чимаеву вполне хватит скиллов и мощности снести за раунд этого колхозника .
Сначала Хамзату не помешало бы уверенно побить хоть одного бойца из десятки в этом весе)
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Ответ Просто Космос
А что было после второго раунда? Нокаут? Сабмишн? А. Стоп. Выдыхающийся чимаев. И это при том, что престарелый Усман вышел на коротке.
Пристарелый Усман. Этот Усман и Стриклэнду и Плюсси прекурить даст если что в бою что они до конца поединка даже не дотянут давай с этого начнем. Не выдыхающийся а больной Чимаев у которого проблемы со здоровьем но он залечивается вроде уже и будет в форме в следующем бою. Чимаев всех разносил в первом же раунде и де Плюсси скорее всего также финиширует если они подерутся. При всем уважении чемпион но де Плюсси далеко не Усман
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