Евлоев хочет драться за титул UFC: «Я – следующий претендент»
Мовсар Евлоев хочет драться с победителем боя Алекса Волкановски и Илии Топурии.
«Думаю, что я – следующий претендент на титул. Верю, что могу драться со всеми в этом дивизионе. Посмотрим, кто выиграет бой между Алексом Волкановски и Илией Топурией. Я буду готов встретиться с победителем», – сказал полулегковес UFC Мовсар Евлоев, победивший Арнольда Аллена единогласным решением судей на UFC 297.
Евлоев победил Аллена единогласным решением судей на UFC 297