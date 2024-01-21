Евлоев хочет драться за титул UFC: «Я – следующий претендент»

Мовсар Евлоев хочет драться с победителем боя Алекса Волкановски и Илии Топурии.

«Думаю, что я – следующий претендент на титул. Верю, что могу драться со всеми в этом дивизионе. Посмотрим, кто выиграет бой между и Илией Топурией. Я буду готов встретиться с победителем», – сказал полулегковес UFC Мовсар Евлоев, победивший единогласным решением судей на UFC 297.

Евлоев победил Аллена единогласным решением судей на UFC 297