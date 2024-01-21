Евлоев хочет драться за титул UFC: «Я – следующий претендент»

Теги полулегкий вес UFC Мовсар Евлоев Александр Волкановски Илия Топурия Арнольд Аллен UFC 297 Бокс/MMA/UFC

Мовсар Евлоев хочет драться с победителем боя Алекса Волкановски и Илии Топурии.

«Думаю, что я – следующий претендент на титул. Верю, что могу драться со всеми в этом дивизионе. Посмотрим, кто выиграет бой между Алексом Волкановски и Илией Топурией. Я буду готов встретиться с победителем», – сказал полулегковес UFC Мовсар Евлоев, победивший Арнольда Аллена единогласным решением судей на UFC 297.

Евлоев победил Аллена единогласным решением судей на UFC 297

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3 комментария
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Ответ realsila
Всё таки Евлоев маленький для этого веса, если сравнивать с Волком, Ортегой , тот же аллен
Ни чуть не меньше того же Топурии
+5
0
+5
Всё таки Евлоев маленький для этого веса, если сравнивать с Волком, Ортегой , тот же аллен
+2
-2
0
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