Аскрен – о колене Аллена в бою с Евлоевым: «Я уверен, что удар был легальным»

Бен Аскрен не согласен с решением судьи боя Мовсара Евлоева и Арнольда Аллена.

Напомним, что в третьем раунде поединок был остановлен из-за удара коленом в голову, когда Евлоев тремя точками касался настила. Бой продолжился и закончился победой Мовсара единогласным решением судей.

«Я уверен, что это было легальное колено. Рука поднималась перед ударом», – написал в соцсетях бывший полусредневес UFC Бен Аскрен.

Аллен нанес Евлоеву четыре удара в голову коленом. Рефери остановил бой, но не снял балл