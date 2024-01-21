Аскрен – о колене Аллена в бою с Евлоевым: «Я уверен, что удар был легальным»
Бен Аскрен не согласен с решением судьи боя Мовсара Евлоева и Арнольда Аллена.
Напомним, что в третьем раунде поединок был остановлен из-за удара Аллена коленом в голову, когда Евлоев тремя точками касался настила. Бой продолжился и закончился победой Мовсара единогласным решением судей.
«Я уверен, что это было легальное колено. Рука поднималась перед ударом», – написал в соцсетях бывший полусредневес UFC Бен Аскрен.
Аллен нанес Евлоеву четыре удара в голову коленом. Рефери остановил бой, но не снял балл
рука на полу, Арнольд бьёт коленом, рука отрывается от пола. даже английский судья в ринге не смог такое игнорировать, хоть и был заряжен.
поэтому я и перестал PPV покупать после боя Яна с О’Мэйли.