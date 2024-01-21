Аскрен – о колене Аллена в бою с Евлоевым: «Я уверен, что удар был легальным»

Теги полулегкий вес UFC MMA Бен Аскрен Мовсар Евлоев Арнольд Аллен UFC 297 Бокс/MMA/UFC

Бен Аскрен не согласен с решением судьи боя Мовсара Евлоева и Арнольда Аллена.

Напомним, что в третьем раунде поединок был остановлен из-за удара Аллена коленом в голову, когда Евлоев тремя точками касался настила. Бой продолжился и закончился победой Мовсара единогласным решением судей.

«Я уверен, что это было легальное колено. Рука поднималась перед ударом», – написал в соцсетях бывший полусредневес UFC Бен Аскрен.

Аллен нанес Евлоеву четыре удара в голову коленом. Рефери остановил бой, но не снял балл

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9 комментариев
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Легальным был удар Мосвидаля, а эти нет.
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Ответ Мага осторожный
Удары были легальные, Аллен наносил удар после того как пальцы Евлоева отрывались
Там скорее пальцы отрывались после ударов
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Беня после легального колена Хорхе не отошёл.
рука на полу, Арнольд бьёт коленом, рука отрывается от пола. даже английский судья в ринге не смог такое игнорировать, хоть и был заряжен.
поэтому я и перестал PPV покупать после боя Яна с О’Мэйли.
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Это уже не важно
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Ответ mqh9pzrxgf
Ну рука Уокера тоже поднималась)))
Ты вообще бой смотрел? Там три точки - колено и две ступни. Рука там не причем была.
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Ответ Stingray_
Ты вообще бой смотрел? Там три точки - колено и две ступни. Рука там не причем была.
Колено поднималось) он вставал ведь, или это другое?
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