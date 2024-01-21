Чимаев вызвал дю Плесси: «Увидимся на UFC 300, Биплиси»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Хамзат Чимаев UFC 300 Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев вызвал Дрикуса дю Плесси на бой.

«Встретимся на UFC 300, Биплиси», – написал в соцсетях средневес UFC Хамзат Чимаев.

Дю Плесси победил Стрикленда раздельным решением судей и стал новым чемпионом UFC

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32 комментария
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Перейра пришёл в 2021, уже два пояса, а что у этого пришедшего годом ранее? Два близких боя с топами полусреднего, чемпион соцсетей
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Ответ Homelender_666
Перейра не особо заслужил титульники. С Адесаньей подрался из-за противостояния в кикбоксинге, побыл чемпионом-однодневкой и ушёл в полутяжи, где после одного боя со старым Блаховичем получил титульник. Сколько у него боёв в юфс? 9, кажется. Из них 3 титульника. Позор, не иначе. Другие годами не получают такие бои.
Ди Плюсси кстати тоже пришёл в 2020, и вполне заслуженно добрался до пояса
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чупакарла
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Ответ Homelender_666
Перейра не особо заслужил титульники. С Адесаньей подрался из-за противостояния в кикбоксинге, побыл чемпионом-однодневкой и ушёл в полутяжи, где после одного боя со старым Блаховичем получил титульник. Сколько у него боёв в юфс? 9, кажется. Из них 3 титульника. Позор, не иначе. Другие годами не получают такие бои.
Лол, Перейра пришёл в ГАС чемпионом двух промоушенов, выиграл 3 боя, два нокаутом, вырубил Иззи, и во втором бою вырубил бы, если бы не зазнался, а потом еще Блаховича побил (старый? А Анкалаев что его не победил?), + прохазку удосрочил (тоже старый?)
У Перейры сильнейший удар в гасе, люди любят это, поэтому он и получает бои
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Ответ vadik161
Перейра пришёл в 2021, уже два пояса, а что у этого пришедшего годом ранее? Два близких боя с топами полусреднего, чемпион соцсетей
Перейра не особо заслужил титульники. С Адесаньей подрался из-за противостояния в кикбоксинге, побыл чемпионом-однодневкой и ушёл в полутяжи, где после одного боя со старым Блаховичем получил титульник. Сколько у него боёв в юфс? 9, кажется. Из них 3 титульника. Позор, не иначе. Другие годами не получают такие бои.
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Ответ Homelender_666
Перейра не особо заслужил титульники. С Адесаньей подрался из-за противостояния в кикбоксинге, побыл чемпионом-однодневкой и ушёл в полутяжи, где после одного боя со старым Блаховичем получил титульник. Сколько у него боёв в юфс? 9, кажется. Из них 3 титульника. Позор, не иначе. Другие годами не получают такие бои.
Потому что нет образов.
Давно уже понять что это не аса, тут вообще побую какой ты там спортик.
У Перейры образ молчаливого индейца, всем зашло. Тем более он явно не плох. Потому и чемпик. Вот и все. Матчмейкеры ищут образы, а не спортиков. А дальше уже ищут сову и глобус.
Это бизнес. Это нормально.
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Чимаев - 9 номер рейтинга. Будет странно, если ему сразу дадут титульник.
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уровень бензобака совсем разный. вряд ли чимаев такой темп выдержит
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Биплиси? Вижу камшоту понравилось его прозвище
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Ответ The Dark defener
Чимаев - 9 номер рейтинга. Будет странно, если ему сразу дадут титульник.
Дана тащит его как не в себя. Если это будет турнир у арабов . То могут поставить этого защитника палестинских детей в бой за титул легко!
UFC это промоушен. Они продают бои. Тем, кто платит. Соревновательность и фейрплей тут на втором месте.
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Даже если отбросить то что это просто смешно и нелепо со стороны камшота. С удовольствием глянул бы их бой, где уцышка погиб бы под буром где-то к 4 раунда из-за пробоины в бензобаке.
Дрикус 5 раундов отдышался с лучшей кардио-машиной промоушена, камшот чуть не умер в 3 раунде от вставшего с дивана Камару. Не перепутайте как говорится)
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Ответ Homelender_666
Я это понимаю. Просто умиляет, когда его здесь преподносят как великого чемпиона, коим не является. Сейчас ему дадут Хилла, вместо неудобного Анкалаева. Очередной проект Даны. Он - хороший боец, но три титульника за 9 боёв - явный перебор.
Ну, это фанаты. Они склонны гиперболизировать такие вещи. Все кто реально в теме понимают что это гребанное шоу. Расслабьтесь и получайте удовольствие)
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камшот не заслужил
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За 3 месяца не восстановится. Да и медкомиссия не разрешит так быстро.
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Ответ rusik krasav4ik
Шовхал на максималках
Кстати да. И того тоже промоутеры тащили за уши в топы своих организаций.
Полагаю, что и этот сдуется на первом топ бойце. Потому топов ему давать не будут.
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Ответ Homelender_666
Перейра не особо заслужил титульники. С Адесаньей подрался из-за противостояния в кикбоксинге, побыл чемпионом-однодневкой и ушёл в полутяжи, где после одного боя со старым Блаховичем получил титульник. Сколько у него боёв в юфс? 9, кажется. Из них 3 титульника. Позор, не иначе. Другие годами не получают такие бои.
Позор это когда боец из кика без какой либо базы мма выигрывает титулы в 2 дивах
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Биплиси-шмиплиси?))
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Ответ vadik161
Ди Плюсси кстати тоже пришёл в 2020, и вполне заслуженно добрался до пояса
Согласен. Свой титул он заслужил.
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В данном случае он никому не нужен, хотя, если Иззи будет драться против Перейры в полутяжах, то тогда 2 или 3 событием в мейн-карде Уайт может поставить, но это такой буллщит, что я вообще в шоке буду, такое даже Перейре и Прохазке не давали, Анкалаев там вообще карьеру должен будет завершить от несправедливости.
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Чимайкин знатный балабол
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ну ты то куда..
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Ответ realsila
Бензобак то хорош , но наввков нет
так корявую технику и отмечают соперники - она неудобная, неясно куда полетит удар. он технаря уитакера удосрочил - это о многом говорит. объемом берет дрикус. так что если чимаев его не удосрочит, пока силы есть, дрикус его переедет в последних раундах, имхо.
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Ответ Homelender_666
Перейра не особо заслужил титульники. С Адесаньей подрался из-за противостояния в кикбоксинге, побыл чемпионом-однодневкой и ушёл в полутяжи, где после одного боя со старым Блаховичем получил титульник. Сколько у него боёв в юфс? 9, кажется. Из них 3 титульника. Позор, не иначе. Другие годами не получают такие бои.
Ты не забывай, что юфс это в первую очередь шоу, а потом спортивный интерес. Перейра интересен публике, у него огромная фанбаза, также как и у Чимаева зарубежом. Он бы тоже уже получил два тайтлшота в двух весах, если бы не его околоспортивные проблемы. То он болеет, то завершает карьеру, то в Газу едет, то ещё что-то. Он сам виноват
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Ответ ML26
Ты не забывай, что юфс это в первую очередь шоу, а потом спортивный интерес. Перейра интересен публике, у него огромная фанбаза, также как и у Чимаева зарубежом. Он бы тоже уже получил два тайтлшота в двух весах, если бы не его околоспортивные проблемы. То он болеет, то завершает карьеру, то в Газу едет, то ещё что-то. Он сам виноват
Я это знаю. Просто некоторые его возносят до одного из лучших в истории, забывая, что титульники Перейре подарили. Сейчас ему будут давать удобных соперников. Я только за, чтобы ярких бойцов продвигали, но три титульника за 9 боёв - явный перебор. Хотят из Платана выжать максимум, пока возраст позволяет.
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Ответ Homelender_666
Я это знаю. Просто некоторые его возносят до одного из лучших в истории, забывая, что титульники Перейре подарили. Сейчас ему будут давать удобных соперников. Я только за, чтобы ярких бойцов продвигали, но три титульника за 9 боёв - явный перебор. Хотят из Платана выжать максимум, пока возраст позволяет.
Ну с другой стороны он выиграл четырех будущих/бывших/нынешних чемпионов организации, поэтому в его навыках нет сомнения. То что подарили — это да
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Шовхал на максималках
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Ответ rude.
Давай раскладку как и почему Чимаев победит. С удовольствием ознакомлюсь. Только не сливайся плиз, пупсеныш.
Ответы тебе удаляются. Хватит жаловаться, мамкин ябеда
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Ответ Просто Космос
Кстати да. И того тоже промоутеры тащили за уши в топы своих организаций. Полагаю, что и этот сдуется на первом топ бойце. Потому топов ему давать не будут.
да ладно топы, оба в функционалке мемами стали. ужс, блин для таких проспектов по началу.
ну и зашквары с оружием, у шовхала было с оружием, у Чими без))
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