Чимаев вызвал дю Плесси: «Увидимся на UFC 300, Биплиси»
Хамзат Чимаев вызвал Дрикуса дю Плесси на бой.
«Встретимся на UFC 300, Биплиси», – написал в соцсетях средневес UFC Хамзат Чимаев.
Дю Плесси победил Стрикленда раздельным решением судей и стал новым чемпионом UFC
У Перейры сильнейший удар в гасе, люди любят это, поэтому он и получает бои
Давно уже понять что это не аса, тут вообще побую какой ты там спортик.
У Перейры образ молчаливого индейца, всем зашло. Тем более он явно не плох. Потому и чемпик. Вот и все. Матчмейкеры ищут образы, а не спортиков. А дальше уже ищут сову и глобус.
Это бизнес. Это нормально.
UFC это промоушен. Они продают бои. Тем, кто платит. Соревновательность и фейрплей тут на втором месте.
Дрикус 5 раундов отдышался с лучшей кардио-машиной промоушена, камшот чуть не умер в 3 раунде от вставшего с дивана Камару. Не перепутайте как говорится)
Полагаю, что и этот сдуется на первом топ бойце. Потому топов ему давать не будут.
ну и зашквары с оружием, у шовхала было с оружием, у Чими без))