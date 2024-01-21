Менеджер Копылова опроверг слухи о бое Романа на UFC 298: «Не считаю вероятность высокой»

Менеджер заявил, что Роман Копылов еще не подписал контракт на бой с Энтони Эрнандесом.

«Мы знаем о такой ситуации, разговариваем о возможности выступления Романа, но конкретики нет. Не считаю вероятность выхода Копылова на замену сильно высокой.

Роман находится в лагере, он готов вылететь в США в любое время, но пока это анонс не соответствует действительности. Этот вариант мы будем прорабатывать, он в наших интересах», – сказал менеджер Романа Копылова Александр Скаредин.

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