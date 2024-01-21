Алискеров выбыл из поединка с Эрнандесом на UFC 298 из-за травмы (MMA Fighting)

Икрам Алискеров не подерется с Энтони Эрнандесом на UFC 298.

Об этом объявили во время трансляции турнира 297. Как сообщает редактор MMA Fighting Дэймон Мартин, Алискеров получил травму.

Поединок между и Эрнандесом должен был открывать главный кард турнира UFC 298, который пройдет в ночь на 18 февраля в Анахайме (Калифорния). Эрнандесу будут искать нового соперника.

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