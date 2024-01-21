Алискеров выбыл из поединка с Эрнандесом на UFC 298 из-за травмы (MMA Fighting)

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Икрам Алискеров UFC 298 Бокс/MMA/UFC

Икрам Алискеров не подерется с Энтони Эрнандесом на UFC 298.

Об этом объявили во время трансляции турнира UFC 297. Как сообщает редактор MMA Fighting Дэймон Мартин, Алискеров получил травму.

Поединок между Алискеровым и Эрнандесом должен был открывать главный кард турнира UFC 298, который пройдет в ночь на 18 февраля в Анахайме (Калифорния). Эрнандесу будут искать нового соперника.

Алискеров сокрушил Алвеса серией ударов и нокаутировал за две минуты

Алискеров поздравил Анкалаева: «Чемпион без пояса»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий