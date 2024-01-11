Коста высказался об отсутствии контракта на бой с Уиттакером: «Все в деле, просто жду имэйл»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Роберт Уиттакер Пауло Коста UFC 298 Бокс/MMA/UFC

Пауло Коста заявил, что не отказывается от боя с Робертом Уиттакером.

Ранее Коста заявил, что не получил контракт на бой с Робертом Уиттакером, который должен состояться в ночь на 18 февраля на турнире UFC 298.

«Бой в силе, просто жду имэйл от UFC», – написал в соцсетях средневес UFC Пауло Коста.

Коста – о бое с Чимаевым: «Уверен, что мы подеремся. Хамзата заставили драться со мной на UFC 294, но Аллах спас его»

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