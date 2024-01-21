Уайт заявил, что Конор не будет драться на турнире UFC в Саудовской Аравии

Теги UFC Дана Уайт MMA средний вес (MMA) Майкл Чендлер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор не будет драться на турнире UFC в Саудовской Аравии.

Об этом на пресс-конференции по итогам турнира UFC 297 объявил президент промоушена Дана Уайт.

Ранее Конор Макгрегор объявил, что вернется летом-2024 ради боя с Майклом Чендлером в среднем весе.

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13 комментариев
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Хватит уже плодить мифы о возвращении Конора)
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Ответ rude.
Мне кажется уже даже Дана понял что Конор ушел в закат. И он никому уже не может быть интересен. Это просто фарс.
))
Возьмите топ самых продаваемых боёв в истории ЮФС и там царит Конор.
Просто ирландец заработал очень много денег и ему нет смысла возвращаться.
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Ответ rude.
Да до жопы тот топ. Конкретно сейчас он кому интересен? Тогда был к нему интерес от публики набайтенной победами над Мендезом, Альдо и т.д...А сейчас то с чего взяться интересу? Человек вообще не дерется, а там где дрался в последнее время, те бои лучше забыть и не вспоминать. Нет интереса, над ним просто все смеются, и никто всерьез не воспринимает. А история с якобы поединком с Чендлером в среднем весе, окончательно возвела это все в фарс и клоунаду. Если Дана сказал что в СА его не будет, то это точно финиш. Ведь кроме арабов любящих все блестящее, он никому в принципе больше и не нужен. В США с ним ивент уже не продашь.
В США главное шоу, а не спорт составляющая. И как раз там он продастся на ура. Одни пресс-конференции соберут с ним просмотров больше чем многие ивенты.
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Ну это очевидно. Конора нужно продавать американской аудитории и бой должен быть в Вегасе или Нью-Йорке
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А что летом только UFC 297?
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В эту страну в пьяном виде не пускают.
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Ответ АРХАТ
)) Возьмите топ самых продаваемых боёв в истории ЮФС и там царит Конор. Просто ирландец заработал очень много денег и ему нет смысла возвращаться.
Да до жопы тот топ. Конкретно сейчас он кому интересен?
Тогда был к нему интерес от публики набайтенной победами над Мендезом, Альдо и т.д...А сейчас то с чего взяться интересу? Человек вообще не дерется, а там где дрался в последнее время, те бои лучше забыть и не вспоминать.
Нет интереса, над ним просто все смеются, и никто всерьез не воспринимает. А история с якобы поединком с Чендлером в среднем весе, окончательно возвела это все в фарс и клоунаду.
Если Дана сказал что в СА его не будет, то это точно финиш. Ведь кроме арабов любящих все блестящее, он никому в принципе больше и не нужен. В США с ним ивент уже не продашь.
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Ответ Lynx.DP
В США главное шоу, а не спорт составляющая. И как раз там он продастся на ура. Одни пресс-конференции соберут с ним просмотров больше чем многие ивенты.
Я так не думаю. Конор "исписался", если так можно выразиться. Не знаю кому он еще может казаться интересным.
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Ответ rude.
Да до жопы тот топ. Конкретно сейчас он кому интересен? Тогда был к нему интерес от публики набайтенной победами над Мендезом, Альдо и т.д...А сейчас то с чего взяться интересу? Человек вообще не дерется, а там где дрался в последнее время, те бои лучше забыть и не вспоминать. Нет интереса, над ним просто все смеются, и никто всерьез не воспринимает. А история с якобы поединком с Чендлером в среднем весе, окончательно возвела это все в фарс и клоунаду. Если Дана сказал что в СА его не будет, то это точно финиш. Ведь кроме арабов любящих все блестящее, он никому в принципе больше и не нужен. В США с ним ивент уже не продашь.
Он интересен ВСЕМ! У любого бойца спроси. Каждый готов завтра выйти с Конором . Потому, что это бабки. Он умеет делать шоу . У него имя . И на его бои даже сейчас продадут больше PPV чем за любой чемпионский бой.
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Ответ Просто Космос
Он интересен ВСЕМ! У любого бойца спроси. Каждый готов завтра выйти с Конором . Потому, что это бабки. Он умеет делать шоу . У него имя . И на его бои даже сейчас продадут больше PPV чем за любой чемпионский бой.
Не знаю, мне кажется это какая-то еще часть образа. На которую тот же Чендлер купился. Я не думаю что он способен сегодня продавать бои на том уровне. А интерес если есть, то это скорее просто посмотреть в какой он вообще форме, что из себя представляет, потому что этого никто не знает вообще. Сложно оценить бойца который не дерется.
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