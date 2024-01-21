Уайт заявил, что Конор не будет драться на турнире UFC в Саудовской Аравии
Конор Макгрегор не будет драться на турнире UFC в Саудовской Аравии.
Об этом на пресс-конференции по итогам турнира UFC 297 объявил президент промоушена Дана Уайт.
Ранее Конор Макгрегор объявил, что вернется летом-2024 ради боя с Майклом Чендлером в среднем весе.
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Возьмите топ самых продаваемых боёв в истории ЮФС и там царит Конор.
Просто ирландец заработал очень много денег и ему нет смысла возвращаться.
Тогда был к нему интерес от публики набайтенной победами над Мендезом, Альдо и т.д...А сейчас то с чего взяться интересу? Человек вообще не дерется, а там где дрался в последнее время, те бои лучше забыть и не вспоминать.
Нет интереса, над ним просто все смеются, и никто всерьез не воспринимает. А история с якобы поединком с Чендлером в среднем весе, окончательно возвела это все в фарс и клоунаду.
Если Дана сказал что в СА его не будет, то это точно финиш. Ведь кроме арабов любящих все блестящее, он никому в принципе больше и не нужен. В США с ним ивент уже не продашь.