Уайт заявил, что Конор не будет драться на турнире UFC в Саудовской Аравии

Конор Макгрегор не будет драться на турнире UFC в Саудовской Аравии.

Об этом на пресс-конференции по итогам турнира UFC 297 объявил президент промоушена .

Ранее Конор Макгрегор объявил, что вернется летом-2024 ради боя с в среднем весе.

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