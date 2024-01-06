Шон О’Мэлли: «Если Конор нокаутирует Чендлера, то в его резюме будут досрочные победы в четырех весовых категориях. Легендарно»
Шон О’Мэлли высказался о предстоящем бое Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.
«Мне кажется, что Конор просто шутит. Неужели он действительно собирается драться в среднем весе? Наверное, Майкл между боями весит около 84 кг. Конор – около 90 кг.
Интересный бой для этого веса. Если Макргегор нокаутирует Чендлера, то добавит в резюме досрочную победу уже в четвертой весовой категории – до этого он вырубал соперников в полулегком, легком и полусреднем дивизионах. Это будет легендарно», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.
Шон О’Мэлли: «Думаю, что Конор зарабатывает так много денег за бой, что UFC уходит в минус»
Майкл Чендлер: «Не знаю, в каком весе пройдет бой с Конором. Для меня это не имеет значения»
У Ковбоя перед Конором было два поражения ТКО, после Конора ТКО, саб, решение и NC. Побед не было.
Что именно вынуждает вас думать, что ради Конора он сделал исключение и отлетел не потому что постарел, а потому что ему заплатили? )