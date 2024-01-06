Шон О’Мэлли: «Если Конор нокаутирует Чендлера, то в его резюме будут досрочные победы в четырех весовых категориях. Легендарно»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Шон О'Мэлли Конор - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли высказался о предстоящем бое Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.

«Мне кажется, что Конор просто шутит. Неужели он действительно собирается драться в среднем весе? Наверное, Майкл между боями весит около 84 кг. Конор – около 90 кг.

Интересный бой для этого веса. Если Макргегор нокаутирует Чендлера, то добавит в резюме досрочную победу уже в четвертой весовой категории – до этого он вырубал соперников в полулегком, легком и полусреднем дивизионах. Это будет легендарно», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

Шон О’Мэлли: «Думаю, что Конор зарабатывает так много денег за бой, что UFC уходит в минус»

Майкл Чендлер: «Не знаю, в каком весе пройдет бой с Конором. Для меня это не имеет значения»

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6 комментариев
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Легендарно это нокаут за 13 секунд Альдо. Несмотря на то, что Альварес был случайным чемпионом и самым ничтожным - этот нокаут тоже можно похвалить. Два титульных боя все же. Но бой с Чендлером и возможный нокаут там это как и нокаут с Серроне - все будут понимать, что эти мужики вышли за чеком и быстро лечь. Ничего легендарного в этом не будет. Ну разве что для фанатов персональных ирландца.
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Чендлеру не хватило бойцовского IQ все-таки что быть чемпом... Давал просраться любому с кем выходил!!!
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Ответ Мадина Уйгурова
Легендарно это нокаут за 13 секунд Альдо. Несмотря на то, что Альварес был случайным чемпионом и самым ничтожным - этот нокаут тоже можно похвалить. Два титульных боя все же. Но бой с Чендлером и возможный нокаут там это как и нокаут с Серроне - все будут понимать, что эти мужики вышли за чеком и быстро лечь. Ничего легендарного в этом не будет. Ну разве что для фанатов персональных ирландца.
Уйгур, в случае с Чендлером, там приоритеты другие,. Забрать чек и рубануть Конора!
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Ответ Мадина Уйгурова
Легендарно это нокаут за 13 секунд Альдо. Несмотря на то, что Альварес был случайным чемпионом и самым ничтожным - этот нокаут тоже можно похвалить. Два титульных боя все же. Но бой с Чендлером и возможный нокаут там это как и нокаут с Серроне - все будут понимать, что эти мужики вышли за чеком и быстро лечь. Ничего легендарного в этом не будет. Ну разве что для фанатов персональных ирландца.
С Мендесом тоже крутой был бой
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Ответ Мадина Уйгурова
Легендарно это нокаут за 13 секунд Альдо. Несмотря на то, что Альварес был случайным чемпионом и самым ничтожным - этот нокаут тоже можно похвалить. Два титульных боя все же. Но бой с Чендлером и возможный нокаут там это как и нокаут с Серроне - все будут понимать, что эти мужики вышли за чеком и быстро лечь. Ничего легендарного в этом не будет. Ну разве что для фанатов персональных ирландца.
Все будут понимать. Все - это кто? :)
У Ковбоя перед Конором было два поражения ТКО, после Конора ТКО, саб, решение и NC. Побед не было.

Что именно вынуждает вас думать, что ради Конора он сделал исключение и отлетел не потому что постарел, а потому что ему заплатили? )
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