Бетербиев – о «нетипичном» допинг-тесте: «Не знаю, к чему хотели придраться. Ничего такого там не было»

Теги Артур Бетербиев бокс Каллум Смит Бокс/MMA/UFC

Артур Бетербиев высказался о результате допинг-тестирования.

Перед боем Бетербиева с Каллумом Смитом стало известно, что допинг-проба россиянина показала «нетипичные» результаты. В крови боксера зафиксировали повышенный уровень андростандиола и гормона роста человека.

«Не знаю, к чему хотели придраться. Или просто подергать меня хотели. Ничего такого там не было. Мне было очень неприятно. Я знаю, что я ничего не принимаю, меня еще в сборной России тестировали. Никогда не было позитивных проб», – сказал чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.

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6 комментариев
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Когда Эдди Хёрн (промоутер Смита) произвел вброс про нетипичный результат, он ссылался на неофициальный комментарий некоего сотрудника антидопингового агенства. То есть, фактически, на слухи. И сделал он это прямо перед боем. Насколько я знаю, никто не публиковал никаких данных о том, что это за «нетипичные результаты», каковы значения этих результатов, и т.д. Они и не собирались ничего расследовать. Эдди Хёрн не оспаривал факт того, что согласно всем критериям Бетербиев прошел тестирование успешно, а просто такой: «А вы знаете, мне тут рассказали, что один из тестов месячной давности был необычным. Но что это значит не сказали. Не, ну вообще результаты были в порядке. Это я так, просто чтоб вы знали».
Даже если что-то необычное и имело место быть, это все похоже на очень грубую попытку оказать давление. Они ведь всерьёз надеялись победить. Пытались максимизировать свои шансы. Но Артур красафчик вообще, успешно оттолстокожил эту атаку.
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Ответ Юрий Маточкин
Темная какая-то история. Атипичные показатели в общем или для возраста 38-40 лет? Никакой конкретики, никаких следов запрещенных веществ, зато дружный вой желтых СМИ и "экспертов" в Великобритании.
почему темная,при атипичном результате делают повторные тесты,повторные показали что никаких скачков нету,а они были бы при приеме запр препарата,..резко ушел бы вниз показатель ,вой поднли пару человек в англии,.чушь полная,
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