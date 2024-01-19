Бетербиев – о «нетипичном» допинг-тесте: «Не знаю, к чему хотели придраться. Ничего такого там не было»
Артур Бетербиев высказался о результате допинг-тестирования.
Перед боем Бетербиева с Каллумом Смитом стало известно, что допинг-проба россиянина показала «нетипичные» результаты. В крови боксера зафиксировали повышенный уровень андростандиола и гормона роста человека.
«Не знаю, к чему хотели придраться. Или просто подергать меня хотели. Ничего такого там не было. Мне было очень неприятно. Я знаю, что я ничего не принимаю, меня еще в сборной России тестировали. Никогда не было позитивных проб», – сказал чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.
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Даже если что-то необычное и имело место быть, это все похоже на очень грубую попытку оказать давление. Они ведь всерьёз надеялись победить. Пытались максимизировать свои шансы. Но Артур красафчик вообще, успешно оттолстокожил эту атаку.