Бетербиев – о серии из 20 досрочных побед: «Считаю, что мне просто повезло»
Артур Бетербиев рассказал, как относится к своей победной серии.
– У вас 20 досрочных побед подряд. Нет ли цели, чтобы до конца карьеры побеждать только нокаутом?
– Нет! Я просто к этому отношусь. Считаю, что мне просто повезло.
– Бои между представителями MMA и боксерами по правилам бокса вам интересны в перспективе?
– Конечно, если будет желающий.
– С представителем мира MMA?
– Конечно!
– Цели и планы?
– Надеюсь, что состоится объединительный бой [с Дмитрием Биволом] минимум в этом году, а дальше – посмотрим! – сказал чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.
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