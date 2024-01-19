Бетербиев – о серии из 20 досрочных побед: «Считаю, что мне просто повезло»

Теги Артур Бетербиев бокс Бокс/MMA/UFC

Артур Бетербиев рассказал, как относится к своей победной серии.

– У вас 20 досрочных побед подряд. Нет ли цели, чтобы до конца карьеры побеждать только нокаутом?

– Нет! Я просто к этому отношусь. Считаю, что мне просто повезло.

– Бои между представителями MMA и боксерами по правилам бокса вам интересны в перспективе?

– Конечно, если будет желающий.

– С представителем мира MMA?

– Конечно!

– Цели и планы?

– Надеюсь, что состоится объединительный бой [с Дмитрием Биволом] минимум в этом году, а дальше – посмотрим! – сказал чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.

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1 комментарий
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Сразу вспоминается скетч про журналиста и гонщика формулы 1 в Шоу Фрая и Лори. Посмотрите, кто не видел)
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