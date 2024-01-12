Смит – о допинг-тесте Бетербиева: «Это не положительная проба, но и не отрицательная. Бой в силе – это главное»

Теги Артур Бетербиев бокс Каллум Смит Бетербиев - Смит Бокс/MMA/UFC

Каллум Смит высказался о результате допинг-тестирования Артура Бетербиева.

Ранее стало известно, что допинг-проба Бетербиева показала «нетипичные» результаты.

«Кажется, речь идет о двух разных тестах – в одном обнаружили следы анаболических стероидов, а в другом зафиксировали повышенный уровень гормона роста. Но я не уверен в этом на все 100%.

Это не положительная проба, но и не отрицательная. Бой в силе, а это главное. Я не ученый, я боец. Прилетел, чтобы победить его, забрать пояса и вернуться домой», – сказал Каллум Смит.

Бетербиев – самый противоречивый чемпион. Шесть доказательств

Бетербиев провел битву взглядов со Смитом перед боем в Монреале

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Началооось
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий