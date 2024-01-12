Смит – о допинг-тесте Бетербиева: «Это не положительная проба, но и не отрицательная. Бой в силе – это главное»

Каллум Смит высказался о результате допинг-тестирования Артура Бетербиева.

Ранее стало известно, что допинг-проба показала «нетипичные» результаты.

«Кажется, речь идет о двух разных тестах – в одном обнаружили следы анаболических стероидов, а в другом зафиксировали повышенный уровень гормона роста. Но я не уверен в этом на все 100%.

Это не положительная проба, но и не отрицательная. Бой в силе, а это главное. Я не ученый, я боец. Прилетел, чтобы победить его, забрать пояса и вернуться домой», – сказал .

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