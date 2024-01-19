Александр Волкановски: «Не жалею, что принял бой с Махачевым на коротком уведомлении»

Александр Волкановски не жалеет, что принял бой с Исламом Махачевым.

«Нет, я не жалею. Считаю, что бои на коротком уведомлении нужно принимать, хоть люди и говорят, что это глупо. У меня никогда не было проблем с дисциплиной, я постоянно нахожусь в зале. Я всегда в форме.

Правда, именно в тот момент я был немного выбит из колеи – у меня родился ребенок, потом я получил травму и перенес операцию. Из-за этого я не мог тренироваться, был тяжеловат. Я не был тем профессионалом, которым привык быть.

Разочарован, что все сложилось таким образом. Но в 99% случаев нужно принимать подобные предложения, поэтому я не пытаюсь искать оправдания», – сказал чемпион в полулегком весе .

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