«Чувствую себя хорошо». Волкановски провел первый спарринг после досрочного поражения Махачеву

Александр Волкановски провел первый спарринг после поражения от Ислама Махачева.

«Только что провел первый спарринг. Конечно, следовал всем рекомендациями, прошел все протоколы. Никаких симптомов и последствий нет, так что идем дальше.

Чувствовал себя очень хорошо. Благодарен команде. Эти ребята сталкивались с множеством сотрясений и позаботились о том, чтобы я придерживался всех ограничений.

Возвращаюсь к полноценному тренировочному графику», – сказал чемпион в полулегком весе .

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