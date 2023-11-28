«Чувствую себя хорошо». Волкановски провел первый спарринг после досрочного поражения Махачеву

Теги UFC MMA Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Александр Волкановски провел первый спарринг после поражения от Ислама Махачева.

«Только что провел первый спарринг. Конечно, следовал всем рекомендациями, прошел все протоколы. Никаких симптомов и последствий нет, так что идем дальше.

Чувствовал себя очень хорошо. Благодарен команде. Эти ребята сталкивались с множеством сотрясений и позаботились о том, чтобы я придерживался всех ограничений.

Возвращаюсь к полноценному тренировочному графику», – сказал чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски.

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2 комментария

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artem klishin
неугомонный Алекс. отдохнул бы, зачиллил. смысл драться каждые 3-4 месяца, ещё и после такого нокаута
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Андерлехт Брюггевич
Ответ artem klishin
неугомонный Алекс. отдохнул бы, зачиллил. смысл драться каждые 3-4 месяца, ещё и после такого нокаута
деньни лишними не бывают. да и трое дочерей сами себ не прокормят :)
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0
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